Украина подала иски в ВТО из-за запрета на ввоз ее зерна в три страны Евросоюза

Украина пожаловалась в ВТО на запрет ввоза ее зерна в три страны ЕС

Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет на ввоз агропродукции с Украины вопреки противоположному решению Евросоюза. Киев обратился в ВТО для проведения консультаций, но выразил надежду, что дело до суда не дойдет

Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенного запрета со стороны Польши, Словакии и Венгрии на ввоз ее сельхозпродукции, сообщила вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, говорится на сайте ведомства.

«В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения, и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними в защите интересов фермеров», — отметила министр.

Она указала, что украинские аграрии из-за действующего запрета понесли и продолжают нести «значительные убытки», поскольку столкнулись с «простоями, дополнительными расходами» и не могут выполнять «внешнеэкономические сделки». Национальный банк Украины оценивал потери из-за запрета на экспорт украинского зерна в Европу примерно в $600 млн.

Варшава, комментируя этот шаг Киева, заявила, что жалоба в ВТО ее «не впечатляет», и она будет продолжать отстаивать свои интересы, передает агентство PAP. Агентство также сообщало, что из-за этих действий Украины Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

Заместитель Свириденко Тарас Качка сообщил «Украинской правде», что Украина ведет переговоры с государствами, которые ввели эмбарго. На последней встрече не присутствовали представители Польши, венгерская сторона «не сказала ни слова», Словакия также не комментировала предложения Киева. Как пишет издание, одно из предложений — чтобы Минэкономики Украины самостоятельно принимало решение о выдаче разрешений на экспорт зерна в ЕС, даже если некоторые страны-члены будут против.

В апреле этого года Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, ее примеру в итоге последовали еще четыре страны ЕС: Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Транзит зерна при этом разрешен. Поступавшая на их рынки дешевая украинская агропродукция наносила к ущерб местным аграриям.

Меру одобряла и Еврокомиссия. Однако 15 сентября она отказалась продлевать действие эмбарго, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли».



В Варшаве, Будапаште и Братиславе с такими выводами не согласились и продлили действие запрета - Польша при этом и вовсе сделала его бессрочным. Глава польского Минсельхоза Роберт Телюс сказал, что страна не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

Украина считает, что эмбарго является нарушением международных обязательств ее партнеров, а односторонние решения неприемлемы, поскольку торговая политика должна координироваться на уровне всего Евросоюза.