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Польша пригрозила Украине расширением эмбарго из-за зернового конфликта

Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго из-за зернового конфликта
Польша и еще две страны запретили ввоз зерна с Украины на свою территорию. Киев пожаловался в ВТО, а также пригрозил Варшаве эмбарго на экспорт яблок, томатов, лука и капусты. Польша тоже заявила, что может расширить свой запрет
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Если Украина будет нагнетать конфликт с Польшей из-за запрета на экспорт ее зерна, то Варшава расширит эмбарго, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает PolsatNews.

Он ответил на угрозу со стороны Киева ввести запрет на ввоз польских помидоров, капусты, лука и яблок. О планах пойти на такой шаг в интервью газете Rzeczpospolita сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка. Он уточнил, что со стороны Варшавы действует запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника, муки, отрубей и шрота.

«Я предупреждаю украинские власти, потому что, если они будут обострять этот конфликт таким образом, мы будем расширять список продуктов, запрещенных к ввозу на территорию Республики Польша», — сказал польский премьер.

По словам Моравецкого, Киев не понимает, к какой дестабилизации на польском рынке приводили украинские товары. Он отметил, что Варшава не отрицает проблемы украинской стороны, но ставит выше интересы собственных фермеров.

В апреле этого года Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Транзит ее при этом разрешен. Поступавшее на их рынки дешевое зерно из Украины наносило ущерб местным аграриям.

Изначально Еврокомиссия одобряла эту меру, однако с 15 сентября она прекратила поддерживать запрет, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли».

В Варшаве, Будапеште и Братиславе с такими выводами не согласились и продлили действие эмбарго. Глава польского Минсельхоза Роберт Телюс сказал, что его страна не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

Украина из-за продления запрета решила обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО), так как считает эмбарго нарушением международных обязательств ее партнеров. Киев также указал, что односторонние решения неприемлемы, поскольку торговая политика должна координироваться на уровне всего Евросоюза.

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Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко выражала надежду, что запрет будет снят и странам «не придется долго выяснять отношения в судах». Киев проводил переговоры с государствами, которые ввели эмбарго, но найти компромисс им пока не удалось.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Польша Украина зерно эмбарго
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