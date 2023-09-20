Песков предупредил, что у Украины и Польши будет «еще больше конфликтов»
Украина, демонстрируя «свою манеру», будет все меньше нравиться европейским странам, даже в Польше и Прибалтике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства», — сказал он, отметив, что Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации.
Песков утверждает, что этих конфликтов «будет только больше».
В апреле Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, в том числе зерна. Вслед за ней аналогичные меры приняли Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария, объяснив это жалобами местных фермеров на убытки, которые могут привести к банкротству.
Меру одобрила и Еврокомиссия, но 15 сентября отказалась продлевать действие продуктового эмбарго. Но Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет, причем первая сделала его бессрочным.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика не ожидала столь жесткого поступка Варшавы. По ее словам, Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, но в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения. Украинский лидер Владимир Зеленский угрожал по этому поводу обратиться в арбитражные суды.
18 сентября Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию на эмбарго. В ответ Польша предупредила, что не согласится на вступление Украины в ЕС, если вопрос экспорта зерна не будет решен.
Президент Польши Анджей Дуда призвал Украину помнить, что она получает помощь от Варшавы, и подчеркнул, что запрет касался импорта, но не транзита украинской сельхозпродукции. И сравнил Киев с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь.
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