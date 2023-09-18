Как зерновой вопрос рассорил Киев с ближайшими союзниками Почему Польша, Словакия и Венгрия решили закрыть свой рынок для украинской сельхозпродукции

Три соседние с Украиной страны решили в одностороннем порядке запретить импорт из нее зерна и другой продукции. Это создало напряжение в их отношениях и с Киевом, и с Брюсселем. Какими могут быть последствия — разбирался РБК

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Какая часть Европы закрылась для украинского зерна

Украина в понедельник, 18 сентября, подала жалобу во Всемирную торговую организацию на действия Венгрии, Польши и Словакии. Эти страны ввели одностороннее эмбарго на импорт зерновых с Украины, после того как 15 сентября истекло аналогичное эмбарго, поддержанное Европейской комиссией. О подаче соответствующего иска в ВТО заявило Министерство экономики Украины.

Первыми о планах ввести односторонний запрет на ввоз и продажу на внутреннем рынке зерна и других украинских продуктов сообщили власти Польши. Соответствующее решение вступило в силу после его публикации в правительственной газете 16 сентября. Под запрет попали продукты, полученные в результате переработки зерновых и семян, в частности жмых и рапсовые шроты, отруби и пшеничная мука (таким образом, исключен обход ограничений путем увеличения поставок продуктов переработки зерна, указано в обосновании решения).

В тот же день, 16 сентября, о запрете на импорт украинского зерна и еще 23 видов аграрной продукции сообщила Венгрия. Правительство Словакии в тот же день продлило до конца года эмбарго на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Все три страны обязались не препятствовать транзиту украинского зерна и других аграрных продуктов через их территории.

Власти Румынии и Болгарии от ограничительных мер пока воздержались. В Болгарии из-за этого 18 сентября начались протестные акции, которые охватили всю страну: фермеры блокировали около 40 важных транспортных узлов, сообщило Novinite.com.

Почему три страны пошли на односторонний запрет

Проблемы с украинским зерном в Европе начались в конце 2022-го — начале 2023 года, достигнув кульминации в апреле, когда Варшава в одностороннем порядке запретила ввоз украинской сельхозпродукции, объяснив это защитой национального сельскохозяйственного сектора. Следом такой же запрет ввели Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. После этого на уровне ЕС прошли переговоры и консультации, и 2 мая начал действовать согласованный с ЕС запрет в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в указанные страны; транзит в другие страны по их территории был сохранен.

Все пять стран, инициировавших ограничения, столкнулись с одинаковыми проблемами — их захлестнул поток дешевого зерна и других видов продукции с Украины, потерявшей многие привычные рынки сбыта и вынужденной направлять большую часть своего экспорта в европейские страны, тогда как европейские фермеры еще не успели продать урожай предыдущего года, так как ожидали сохранения высоких цен на рынке. В итоге продать продукцию им стало еще сложнее.

Например, в Польше в 2022 году импорт вырос в три раза, до 3,27 млн т, из которых 75% приходилось на украинское зерно, в основном пшеницу и кукурузу (такие данные приводило агентство Reuters). Венгрия до начала полномасштабных боевых действий на Украине импортировала всего около 50 тыс. т зерна и семян подсолнечника, но к концу 2022 года объем импорта вырос до 2,5 млн т, 2023 год начался с ввоза 300 тыс. т, после чего Венгрия ввела запрет. В Словакии ситуация развивалась схожим образом — в конце 2022 года в страну было импортировано 338 тыс. т — в десять раз больше, чем в первой половине года. Фермеры в этих странах начали проводить акции протеста, призывая власти вмешаться.

На что еще жалуются фермеры Конкуренция с более дешевым сырьем с Украины сказывается на многих отраслях сельского хозяйства, одной из наиболее пострадавших из них является животноводство. Участник болгарских протестов, представитель Ассоциации овцеводов и козоводов Галин Великов, в эфире Национального радио рассказал, что низкая закупочная цена, которую дают переработчики, убивает отрасль: «В этом году цена на молоко упала до 50 центов (около 51 руб.) за литр коровьего молока и 1,60 лева (около 84 руб.) за литр овечьего молока. Есть молокозаводы, которые отказываются работать со свежим овечьим молоком, так как заявляют, что будут работать с сухим молоком, импортированным из Украины». По его словам, фермеры требуют прекратить нерегулируемый импорт сухого молока с Украины, а также меда и парного молока. К тому же, по его словам, производственные стандарты на Украине не соответствуют европейским стандартам.

Решение властей Словакии и Польши о продолжении эмбарго может объясняться и тем, что там в ближайшее время пройдут выборы: 30 сентября — в словацкий парламент, 15 октября — всеобщие в Польше. Для правящей там консервативной партии «Право и справедливость» голоса сельских избирателей необходимы, чтобы сохранить власть, указывает Politico. «Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на несогласие Европейской комиссии», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера», — добавил он.

Что могут сделать Украина и Евросоюз

Из тройки стран, введших запрет на импорт украинского зерна, особую позицию по Украине занимает Венгрия, правительство которой сохранило тесные отношения с Россией и регулярно критикует политику Запада.

При этом Польша — один из самых активных союзников Украины, что не раз признавал и украинский президент Владимир Зеленский. «У нас нет намерения причинить вред польским фермерам. Мы очень ценим поддержку польского народа и польских семей!» — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в социальной сети X. «Но в случае нарушения торгового права в интересах политического популизма перед выборами Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО», — добавил он.

Решение болгарских властей украинская сторона, напротив, высоко оценила. «Болгария показывает пример настоящей солидарности», — написал Зеленский в социальной сети X.

Однако решения Софии и Бухареста тоже могут быть пересмотрены. Власти этих стран указывали, что ждут от Киева плана действий, который должен гарантировать непопадание украинского зерна на внутренний рынок «пятерки». Украина должна ввести в действие систему контроля, включая лицензирование экспорта в течение месяца, указывал 15 сентября заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Украинские предложения на этот счет были представлены в понедельник на встрече в Брюсселе в рамках координационной платформы Еврокомиссии по зерновым проблемам. «Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт; страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли его недостаточным», — сообщило вечером 18 сентября польское агентство PAP со ссылкой на источник. Кроме того, из-за намерения Киева обратиться в ВТО Польша, Венгрия и Словакия решили прекратить участие в работе координационной платформы, сообщило PAP.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Польша может заблокировать и вступление Украины в ЕС, если не решится зерновая проблема.

Отдельные страны ЕС и представители Еврокомиссии осудили решение трех стран. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир обвинил Варшаву в половинчатой солидарности с Украиной и указал, что односторонние торговые решения не удастся привести в соответствие с общеевропейскими нормами. «Когда вам выгодно, вы солидарны, когда невыгодно — нет», — приводит слова министра Financial Times. По оценке министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса, односторонние ограничительные меры противоречат законам сообщества и принципам единого рынка.

Эту позицию разделяет и комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. Он призвал тройку стран отменить запрет, который противоречит торговой политике ЕС. «Эти вопросы — гораздо больше простого транзита зерна», — сказал он Financial Times.