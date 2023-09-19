В какие страны ограничен импорт сельхозпродукции с Украины. Карта

Польша, Словакия и Венгрия ввели свои запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Ранее Еврокомиссия не стала продлевать подобные ограничения, ее меры действовали в отношении пяти стран

Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерновых с Украины 16 сентября. Накануне истекал срок аналогичных ограничений со стороны Еврокомиссии. ЕК не стала продлевать запрет, который действовал в отношении поставок пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран: помимо перечисленных в список входили Болгария и Румыния. София и Бухарест от введения собственных запретов пока воздержались.

Словакия продлила до конца года запрет на поставки зерна, в Польше ограничения коснулись также продуктов переработки зерновых и семян, а Венгрия ввела меры в отношении 24 видов аграрной продукции: помимо зерна туда вошли, к примеру, мясо, мед и яйца.

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО).