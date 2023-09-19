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В какие страны ограничен импорт сельхозпродукции с Украины. Карта

Три страны ввели ограничения на импорт зерна с Украины
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Военная операция на Украине
Польша, Словакия и Венгрия ввели свои запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Ранее Еврокомиссия не стала продлевать подобные ограничения, ее меры действовали в отношении пяти стран

В какие страны ограничен импорт сельхозпродукции с Украины. Карта
В какие страны ограничен импорт сельхозпродукции с Украины. Карта

Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерновых с Украины 16 сентября. Накануне истекал срок аналогичных ограничений со стороны Еврокомиссии. ЕК не стала продлевать запрет, который действовал в отношении поставок пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран: помимо перечисленных в список входили Болгария и Румыния. София и Бухарест от введения собственных запретов пока воздержались.

Словакия продлила до конца года запрет на поставки зерна, в Польше ограничения коснулись также продуктов переработки зерновых и семян, а Венгрия ввела меры в отношении 24 видов аграрной продукции: помимо зерна туда вошли, к примеру, мясо, мед и яйца.

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Европейская комиссия в начале мая запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Первоначально меры действовали до 5 июня, а впоследствии были продлены до 15 сентября. Ограничения не касались транзита сельскохозяйственных культур через эти страны. ЕК ввела меры после того, как в апреле Словакия, Польша, Венгрия и Болгария сами ввели такие запреты, а в Румынии политики выступили с аналогичными призывами. В этих странах заявили о необходимости защитить интересы внутренних производителей на фоне беспошлинного ввоза украинской продукции (эту меру Евросоюз ввел весной прошлого года сроком до июня 2023-го. — РБК). В начале апреля те же пять стран обратились в Еврокомиссию с просьбой купить у них скопившееся украинское зерно.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Анастасия Санникова
импорт зерно Украина Европа Польша Румыния
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