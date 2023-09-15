Три страны решили продлить запрет на украинское зерно вопреки решению ЕС

Три из пяти граничащих с Украиной стран ЕС (Польша, Венгрия и Словакия) продлевают запрет на ввоз украинского зерна несмотря на отказ от эмбарго ЕК. В то же время Румыния и Болгария снимают ограничения

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Польша, Венгрия и Словакия решили ввести собственное эмбарго на ввоз украинского зерна после отказа Еврокомиссии продлить действие запрета.

О решении Польши, которая первой ввела такой запрет в апреле, объявил премьер Матеуш Моравецкий. «Мы не будем слушать ни Берлин, ни [главу ЕК Урсулу] фон дер Ляйен, ни [экс-премьера Польши, главу Европейской народной партии (ЕНП) Дональда] Туска, ни [лидера фракции ЕНП в Европарламенте Манфреда] Вебера. Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера», — заверил он (цитата по Polskie Radio 24).

Он подчеркнул, что власти страны «всегда будут отстаивать интересы соотечественников».

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что «Брюссель молчит, поэтому нам придется действовать самим, чтобы защитить наших фермеров», передает Balkan Insight. Будапешт продлевает эмбарго в одностороннем порядке, но при этом не запрещает транзит украинской продукции, отметил он, добавив, что такие перевозки контролируются по всей стране, а грузы опечатываются на границе.

«Запрет распространяется на крупы, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед, мясо и яйца. Министр заявил, что мы будем защищать интересы венгерских фермеров при любых обстоятельствах и всеми средствами», — говорится в публикации на сайте правительства Венгрии.

Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш после объявления ЕК подтвердил Markiza TV, что страна вводит запрет в одностороннем порядке, оно начнет действовать в полночь 16 сентября. «В противном случае дешевое украинское зерно наводнило бы наш рынок, что может нанести большой финансовый ущерб нашим аграриям», — приводит его слова телеканал.

В то же время Болгария еще до решения ЕК решила снять эмбарго. По данным правительства страны, София потеряла 146 млн левов (€74,6 млн) лишь на НДС из-за запрета на импорт и будет терять еще по 40 млн левов (€20,4 млн) ежемесячно в случае продления эмбарго. В связи с этим Народное собрание Болгарии поддержало отмену запрета.

После этого решения аграрии страны решили провести демонстрации в знак протеста. Акции ожидаются по всей Болгарии 18 сентября.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, в свою очередь, призвал поддержать Украину в экспорте зерна. «В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с 2 млн до 4 млн т. Поэтому Румыния вложила значительные средства в порты на Дунае и Констанце (румынский порт в Черном море. — РБК)», — отметил он в интервью Der Standard.

Запрет касается ввоза в эти граничащие с Украиной страны ЕС рапса, пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября призвал европейские страны не продлевать ограничения, пригрозив обратиться в арбитражные суды.