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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку объяснил роль российских миротворцев при выводе войск из Карабаха

Минобороны Азербайджана: миротворцы контролируют вывод войск Армении из Карабаха
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Конфликт Армении и Азербайджана
Соглашение начало действовать в 12:00 мск. По его условиям армия Карабаха должна разоружиться, сдать вооружения и военную технику. Затем армянские войска должны покинуть республику. Процесс контролируют миротворцы
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте (Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости)

Стороны, участвующие в конфликте на территории Нагорного Карабаха, достигли договоренности о «приостановке антитеррористических мероприятий» с 13:00 по местному времени (12:00 мск). Об этом сообщило Минобороны Азербайджана, передает APA.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00», — сказано в сообщении.

По условиям достигнутого соглашения подразделения Вооруженных сил Армении и армии Нагорного Карабаха должны сложить оружие, оставить боевые позиции и посты, полностью разоружиться. Вместе с оружием военные должны сдать и тяжелую технику. Армения обязана вывести подразделения своих Вооруженных сил с территории Карабаха.

Все эти действия производятся под контролем российских миротворцев, отметили в Минобороны Азербайджана.

О достижении сторонами договоренности по прекращению огня также сообщили власти непризнанного Нагорного Карабаха. Соглашение, по данным властей, также подразумевает расформирование армии обороны Нагорного Карабаха. Вывод военной техники и вооружений производится «с целью их скорейшей утилизации», отмечалось в заявлении.

Вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана» представители местного населения должны обсудить на встрече с азербайджанской администрацией. Она состоится 21 сентября в городе Евлахе. В дальнейшем планируется проведение и других встреч с представителями населения.

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Фото:oldhike / ТАСС

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» днем 19 сентября, требуя «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства Карабаха. Ереван настаивал, что армянских войск в Карабахе нет. Согласно последним данным офиса омбудсмена непризнанной республики, в результате боев погибли 32 человека, в том числе семь мирных жителей, более 200 пострадали. Российские миротворцы начали эвакуацию населения из самых опасных районов Нагорного Карабаха.

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Азербайджан Нагорный Карабах прекращение огня
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