ПВО сбила беспилотники в пригороде Севастополя
Средства ПВО сбили беспилотники в районе Севастополя, их обломки упали в районе населенных пунктов Верхнесадовое и Кача, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава», — написал он.
Оба населенных пункта находятся менее чем в 10 км от Севастополя, Верхнесадовое — к северо-востоку от города, Кача — к северу, на черноморском побережье.
В ночь на 13 сентября в Севастополе в результате ракетной атаки Украины пострадала южная площадка судоремонтного Севморзавода. Минобороны уточняло, что по нему выпустили десять ракет, семь из них сбили. Были повреждены два корабля, находившихся на ремонте; ведомство сообщило, что их восстановят.
Развожаев указывал, что пострадали 24 человека. Власти сообщали о повреждении восьми домов, семь из которых многоквартирные.
Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники среди украинских и западных чиновников сообщал, что Киев нанес удар с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow.
Минобороны заявляло, что в ту же ночь отряд судов Черноморского флота атаковали три безэкипажных катера ВСУ, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил их все.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире