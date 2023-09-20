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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила беспилотники в пригороде Севастополя

Михаил Развожаев: ПВО сбила беспилотники в пригороде Севастополя
Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки беспилотников упали восточнее и севернее Севастополя — в Верхнесадовом и Каче. Количество дронов Развожаев не уточнил, Минобороны инцидент не комментировало
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Средства ПВО сбили беспилотники в районе Севастополя, их обломки упали в районе населенных пунктов Верхнесадовое и Кача, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава», — написал он.

Оба населенных пункта находятся менее чем в 10 км от Севастополя, Верхнесадовое — к северо-востоку от города, Кача — к северу, на черноморском побережье.

В ночь на 13 сентября в Севастополе в результате ракетной атаки Украины пострадала южная площадка судоремонтного Севморзавода. Минобороны уточняло, что по нему выпустили десять ракет, семь из них сбили. Были повреждены два корабля, находившихся на ремонте; ведомство сообщило, что их восстановят.

Развожаев указывал, что пострадали 24 человека. Власти сообщали о повреждении восьми домов, семь из которых многоквартирные.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники среди украинских и западных чиновников сообщал, что Киев нанес удар с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow.

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Минобороны заявляло, что в ту же ночь отряд судов Черноморского флота атаковали три безэкипажных катера ВСУ, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил их все.

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