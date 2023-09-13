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В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ получили повреждения восемь домов

Восемь домов получили повреждения в Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Восемь домов получили повреждения в Севастополе в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Из них семь — многоквартирные жилые дома, еще один — частный площадью 300 кв. м. Повреждено около 60 окон и четыре кровли, сказал он на заседании правительства.

По словам Горлова, власти города окажут помощь в восстановлении домов.

Представитель ГУ МЧС по Севастополю сообщил, что аварийно-спасательные работы возобновлены на месте последствий ракетной атаки.

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также атаковали тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота, сообщало Минобороны России.

По словам губернатора Михаила Развожаева, атака произошла около 3:20 мск, на территории завода возник пожар, который потушили после полудня. Пострадали 24 человека, четверо находятся в состоянии средней тяжести. «Никакой опасности для гражданских объектов в городе нет», — написал Развожаев.

Теги
ВСУ Севастополь ракетный удар Украина
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