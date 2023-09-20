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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили второй за сутки беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 23:45 мск. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Это вторая атака на регион за сутки. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о сбитом беспилотнике на подлете к Шебекино. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было. В Минобороны уточнили, что дрон сбили около 21:00 мск.

Вечером 19 сентября украинские беспилотники дважды атаковали Орловскую область — около 21:00 мск и 22:30 мск.

После начала военной операции власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников. Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число таких случаев превысило 500.

Чаще всего украинские дроны атаковали Белгородскую область — более 56% от всех сообщений о дронах приходятся на регион.

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Теги
Белгородская область беспилотники Минобороны
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