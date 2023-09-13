Развожаев: при атаке на судоремонтный завод в Севастополе пострадали 24 человека

При атаке на судоремонтный завод в Севастополе пострадали 24 человека

В результате ночной ракетной атаки возник пожар Севморзаводе, пострадали 24 человека, сообщил Развожаев. На этом предприятии ремонтируют суда, в том числе и Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

При ракетной атаке возник пожар на территории Севастопольского морского завода, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Возгорание произошло на южной площадке предприятия.

«В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у 4-х — состояние средней степени тяжести», — уточнил он.

Ранее Развожаев сообщил, что город около 3:20 подвергся ракетной атаке, в результате возник пожар в Южной бухте. В этом районе и находится Севморзавод — судостроительное и судоремонтное предприятие, филиал АО «Центр Судоремонта «Звездочка». Помимо южной площадки, у него есть вторая, «Инкерман», их общая площадь — 53 га. На предприятии в том числе обслуживают корабли Черноморского флота России.

По данным Mash, жители Севастополя слышали не менее семи взрывов.

Также этой ночью, примерно с 2:45 до 3:30, перекрывали Крымский мост, по какой причине, неизвестно.

Последний раз об атаках на Севастополь власти города сообщали в августе. В частности, в конце месяца были отражены две атаки беспилотников: морская и воздушная.

30 августа ракету сбили над Крымом, затем над регионом неоднократно уничтожали беспилотники.