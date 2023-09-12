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Война санкций ,  
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Финляндия отказалась следовать рекомендациям ЕС об аресте машин россиян

МИД Финляндии пообещал не изымать автомобили с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию, заявил МИД страны. Российское посольство ранее рекомендовало воздержаться от поездок в Финляндию на машинах из-за разъяснений ЕК по санкциям
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия решила не следовать рекомендации Еврокомиссии о запрете россиянам на въезд в страны ЕС на автомобилях с российской регистрацией и номерами, передает Yle со ссылкой на финский МИД.

Сообщения о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Финляндию или будут конфискованы, не соответствуют действительности, заявила руководитель санкционного отдела МИДа Пиа Сариваара. «Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала она.

Финляндия, имеющая сухопутную границу с Россией, еще осенью 2022 года запретила въезд россиянам с шенгенскими туристическими визами. Въезжать в стране еще можно по ряду оснований — например, обладателям рабочих виз или членам семей граждан ЕС.

Несмотря на действующие ограничения, на конец июля на российско-финской границе было зафиксировано почти 1 млн пересечений, половина из которых приходилось на граждан России.

10 сентября Еврокомиссия разъяснила на своем сайте правила применения уже действующих санкций (новых документов не принималось). Согласно этим разъяснениям, въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, если машина попадает под таможенные коды из приложения XXI (в том числе код 8703, охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек).

При этом представитель Еврокомиссии позже уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение о том, как исполнять санкции.

В категорию запрещенных товаров могут попасть некоторые подсанкционные личные вещи, даже если онии ввозятся туристами. Среди них — косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций).

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После появления разъяснений Брюсселя о рисках изъятия автомобилей предупредило посольство России в Финляндии. Дипведомство рекомендовало не ездить в страну на машинах с российскими номерами.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что считают западные санкции незаконными. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов назвал запрет для россиян на ввоз личных вещей «полным беспределом», однако исключал зеркальный ответ. В то же время глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что «только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил».

Финляндия отказалась следовать рекомендациям ЕС об аресте машин россиян
Финляндия отказалась следовать рекомендациям ЕС об аресте машин россиян

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия санкции Россия Автомобили Еврокомиссия
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