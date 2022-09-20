В Кремле запланировали заявление Путина по референдумам

Владимир Путин во вторник, 20 сентября, может высказать свое отношение к референдумам на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента. Выступление ожидается до конца дня, что именно скажет глава государства, собеседникам РБК неизвестно.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

20 сентября представители ЛНР и ДНР объявили о том, что референдумы на их территориях пройдут с 23 по 27 сентября.

«В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022», — заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Он уточнил, что на референдум вынесут следующий вопрос: «Вы за вхождение ЛНР состав России на правах субъекта России?»

Результаты референдума планируется объявить не позднее, чем через пять дней после голосования.

Глава ДНР Денис Пушилин внес законопроект «О референдуме по вхождению в состав РФ на правах субъекта» и попросил депутатов поддержать его. Также Пушилин обратился к президенту России с просьбой «как можно скорее рассмотреть вопрос вхождения республики в состав России, если это поддержат жители ДНР на референдуме».

О готовности провести референдум заявили и в Херсонской области: глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сказал, что референдум также пройдет 23-27 сентября.

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Призыв провести референдум прозвучал и в Запорожской области. Общественное движение «Мы вместе с Россией» попросило главу пророссийской военно-гражданской администрации Евгения Балицкого провести референдум о вхождении территории в состав России.

«Если люди Донбасса выскажутся, что хотят быть в составе России, Дума их поддержит», — заявил спикер Госдумы во вторник Вячеслав Володин.