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В Херсонской области назвали альтернативу мобилизации после референдума

Власти находящейся под контролем российской армии Херсонской области сообщали, что планируют объявить набор в добровольческие батальоны для участия в спецоперации. О мобилизации, уточнили они, речь не идет
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России в регионе не будет объявляться обязательная мобилизация, сообщил «РИА Новости» замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что в области объявят набор в добровольческие батальоны, который будет проходить по желанию.

«Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации», — сказал Стремоусов.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал обращение к жителям области, в котором сообщил, что руководство региона «приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации».

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Фото:Александр Река / ТАСС

В нем говорится о создании добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции России на Украине.

«Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины», — написал Сальдо.

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«Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — заверил он.

В следующем посте Сальдо сообщил, что подписал указ о назначении даты референдума — он пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.

Херсонская ВГА проведет референдум одновременно с ДНР и ЛНР
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

«Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — написал Сальдо.

О решении провести референдумы о вхождении в Россию с 23 по 27 сентября в этот же день сообщили лидеры ЛНР и ДНР.

Источники РБК, близкие к администрации президента, рассказали в августе, что Кремль рассчитывает провести референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой в случае проведения референдумов на территории занятых российской армией регионов.

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Теги
Херсонская область Референдум всеобщая мобилизация
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