Путин ответил на слова Кадырова, назвавшего себя «всего лишь пехотинцем»

Кадыров заявил, что бойцы из университета спецназа обеспечены всем необходимым для боев, и отметил, что это не его заслуга, поскольку он — «всего лишь пехотинец». Путин в ответ сказал: «мы все пехотинцы»

Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя таким же «пехотинцем», как и участники военной операции на Украине. Об этом заявил в ходе посещения Российского университета спецназа в Чечне. Видео доступно на сайте Кремля.

Глава республики Рамзан Кадыров, представляя президенту военнослужащих, отметил, что «ничего им не нужно», они обеспечены всем необходимым для ведения боев. Обращаясь к Путину, он сказал, что их обеспечил он. Глава государства на это заявил, что это и заслуга Кадырова. Тот в ответ назвал себя «всего лишь пехотинцем».

«Мы все пехотинцы по большому счету. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», — отреагировал Путин.

Как передает «РИА Новости», на вопрос журналиста, оправдывают ли такие «пехотинцы Путина» как Кадыров его доверие, Путин сказал: «Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит».

Кадыров раньше не раз называл себя «пехотинцем Путина». «Я слуга народа, я раб Всевышнего, я пехотинец Путина», —говорил он в 2015 году. «Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности», — повторил он в 2021 году.

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Путин приехал в Чечню впервые с 2011 года — тогда он посещал республику в качестве премьер-министра (пост президента тогда занимал Дмитрий Медведев). Он прибыл туда вечером 20 августа и посетил могилу первого главы Чечни Ахмата Кадырова, назвав его своим другом.

До этого президент посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где встретился с «Матерями Беслана» в преддверии 20-летней годовщины теракта в бесланской школе.

Кадыров говорил, что в рамках визита у Путина «запланирована насыщенная программа».