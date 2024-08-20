Путин на могиле Ахмата Кадырова назвал его своим другом
Российский президент Владимир Путин посетил могилу первого руководителя современной Чечни Ахмата Кадырова и назвал его своим другом, сообщает «Чечня сегодня».
«Это был мой друг. Ваш родственник близкий», — обратился Путин к главе совета алимов СКФО Хож-Ахмеду Кадырову, двоюродному брату действующего главы Чечни Рамзана Кадырова.
Российский президент назвал Ахмата Кадырова «настоящим бойцом» и добавил, что тот «в значительной степени» спас народ Чечни.
20 августа Владимир Путин впервые с 2011 года приехал в Чеченскую Республику. «В рамках визита запланирована насыщенная программа», — сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
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