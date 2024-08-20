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Путин приехал в Чечню
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин прибыл в Чеченскую Республику, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров.
«В рамках визита запланирована насыщенная программа», — добавил Кадыров.
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