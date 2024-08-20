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Путин встретился с «Матерями Беслана» и дал поручение по делу о теракте

Путин поручил главе Северной Осетии Сергею Меняйло после встречи с «Матерями Беслана» заняться вопросами, связанными с расследованиями теракта. Детали разговора с «Матерями Беслана» Кремль не приводит
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин после встречи с «Матерями Беслана» поручил главе Северной Осетии Сергею Меняйло сформулировать указания для следователей и прокуратуры по делу о теракте в Беслане. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«И что касается ведения уголовного дела, расследования — тоже обязательно сформулируйте. <...> То, что мои собеседницы сегодня говорили, обобщите, чтобы я мог соответствующее указание дать и прокуратуре, и Следственному комитету», — сказал Путин на рабочей встрече с Меняйло.

Тот ответил: «Владимир Владимирович, понял, обязательно».

Детали разговора с «Матерями Беслана» Кремль не приводит.

Представители ассоциации жертв терактов &laquo;Матери Беслана&raquo;
Представители ассоциации жертв терактов «Матери Беслана»
(Фото: kremlin.ru)

В 2005 году Путин уже встречался с «Матерями Беслана». Тогда глава комитета Сусанна Дудиева рассказывала, что на встрече с президентом его ознакомили с обстоятельствами и деталями, которые не вошли в результаты официального расследования Генпрокуратуры. «Теперь у него более ясная картина того, что произошло в Беслане», — отмечала глава комитета «Матери Беслана». Путин пообещал «сделать все, что от него зависит, чтобы все узнали правду, а виновные понесли наказание. «Он сказал, что заинтересован в правде, какой бы она ни была, так же, как и все, чтобы это [теракт] не повторилось», — говорила Дудиева. «Мы поверили ему и будем ждать перемен и результатов (расследования)», — рассказывала она.

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Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

В мае 2023 года в интервью Forbes представительница «Матерей Беслана» Анета Гадиева рассказала, что следствие по делу все еще не завершено. «Дело продлевается каждые три месяца все эти годы, но ничего нового в расследовании нет. Единственное, чего мы добились, — это решение Страсбургского суда, которое, в принципе, признало вину государства. В том, что касается расследования, это единственное наше достижение», — отметила она.

В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в €2,9 млн, сочтя, что Россия нарушила права заложников и пострадавших. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на выводы ЕСПЧ заявил, что «невозможно согласиться с такой формулировкой», и назвал ее неприемлемой. Россия обжаловала это решение.

В 2019 году Минюст России отчитался о практически полной выплате суммы, которую присудил ЕСПЧ пострадавшим от теракта в Беслане. «Заявителям выплачены причитающиеся им по постановлению суммы компенсации, за исключением одной заявительницы, наследниками которой до настоящего времени не представлены необходимые для выплаты документы», — заявляли тогда в ведомстве.

В том же году Путин назвал трагедию в Беслане «личной болью». На сегодняшней встрече с «Матерями Беслана» он заявил: «Мы с вами встречаемся в канун годовщины большой трагедии для нашей страны, для вас лично, для семей пострадавших». Президент также сказал, что произошедшее «останется незаживающей раной в исторической памяти всей России», и выразил соболезнования. Путин упомянул «противников и врагов», которые «продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну». «И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, Новороссии», — заявил он, заверив, что Россия «покарает преступников».

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Владимир Путин теракт в Беслане
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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