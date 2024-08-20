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Подрыв «Северных потоков» ,  
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WSJ описала реакцию Берлина на призыв Туска «замолчать» из-за Nord Stream

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Предполагаемый подрывник «Северных потоков» какое-то время провел в Польше, откуда уехал на Украину. Экс-глава немецкой разведки заявил, что Варшава могла помочь в подготовке атаки, на что Туск посоветовал «извиниться и замолчать»
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Критика польского премьера Дональда Туска в адрес Германии и его призыв «извиниться и замолчать» тем, кто поддерживал строительство «Северных потоков», ошеломило немецких чиновников, но они решили не отвечать, чтобы не допустить ухудшения отношений с Варшавой, сообщает The Wall Street Journal.

Как сказал изданию высокопоставленный немецкий министр, два союзника по НАТО должны сотрудничать и вместе поддерживать Украину. «[Президент России Владимир] Путин — наш общий враг, и нам всем стоит помнить об этом», — цитирует его WSJ.

Спор между Польшей и Германией вызвало расследование взрывов на газопроводах осенью 2022 года, которое продолжают немецкие власти. 14 августа стало известно, что Берлин выдал ордер на арест предполагаемого исполнителя диверсии — специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева. Непосредственно в операции, как сообщали немецкие журналисты, участвовала команда из шести человек, в том числе гражданские водолазы, которые арендовали яхту и прикрепили взрывчатку к трубопроводам в экономических водах Швеции и Дании.

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После взрывов Журавлев какое-то время провел в Польше, но затем уехал на Украину, сообщили в польской прокуратуре. Экс-глава разведки Германии Август Ханнинг после этого предположил в интервью Die Welt, что Варшава могла содействовать Киеву в проведении атаки. Туск, комментируя его слова, написал в X: «Всем инициаторам и покровителям «Северного потока-1 и 2». Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, — извиниться и замолчать».

WSJ напоминает, что Польша и США выступали против трубопровода, а немецкое правительство, в частности канцлер Ангела Меркель, настаивали на продолжении строительства, в том числе после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году. Его сертификацию Берлин решил отозвать только в феврале 2022 года.

Польские прокуроры заявили, что не арестовали подозреваемого из-за ошибки немецких коллег, которые некорректно указали его адрес (Берлин это отрицает). По данным газеты, на прошлой неделе сотрудники прокуратуры официально уведомили следователей в Германии о том, что Журавлев покинул страну, и поинтересовались, «заинтересованы ли по-прежнему немецкие следователи в том, чтобы польские власти обыскали дом подозреваемого недалеко от Варшавы». В Берлине это посчитали оскорблением, пишет WSJ.

В другом расследовании WSJ утверждалось, что план подрывов «Северных потоков» весной 2022 года подготовили украинские военные. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский сначала одобрил его, но, когда об этом узнало ЦРУ, потребовал от тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного остановиться, однако тот не подчинился. Власти Украины отрицают свою причастность к произошедшему. Российский президент Владимир Путин считает, что в подрыве газопроводов виноваты «англосаксы».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Северный поток Северный поток 2 Германия Польша Дональд Туск Украина
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