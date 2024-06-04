SZ узнала, что Шольц и Меркель были лоббистами «Северного потока-2»

Немецкие чиновники и менеджеры Nord Stream 2 регулярно встречались для «обмена мнениями», а министр энергетики Зигмар Габриэль имел теплые отношения с главой компании-оператора газопровода Матиасом Варнигом, выяснила SZ

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и нынешний канцлер Олаф Шольц боролись за строительство российского газопровода «Северный поток-2» и за сотрудничество с «Газпромом». Об этом свидетельствуют секретные документы, которые министерство экономики Германии предоставило газете Süddeutsche Zeitung (SZ) в рамках раскрытия информации.

Как следует из материалов, включая записи выступлений Меркель и конфиденциальные телеграммы, экс-канцлер и ее министры, в том числе и Шольц, настаивали на сотрудничестве с Россией по «Северному потоку-2». Как отмечает газета, этому не смогли помешать ни сопротивление со стороны Восточной Европы, Брюсселя и Вашингтона, ни критика политики президента Владимира Путина.

Немецкие чиновники и менеджеры трубопроводов регулярно встречались для «обмена мнениями», утверждает CZ. Даже после 2014 года, когда Крым вошел в состав России и против Москвы начали вводить санкции, Германия «осталась зависимой» от российского газа, поскольку полный отказ от топлива был «невозможен в течение многих лет и десятилетий».

В одном из докладов, который в 2015 году получил тогдашний министр энергетики и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, говорилось, что Берлин может стать «газовым центром в Европе» за счет поставок через «Северный поток-2». Издание отмечает, что Меркель не видела угрозы в газопроводе, хотя Еврокомиссия была изначально настроена скептически в отношении проекта.

В то же время в США росло сопротивление новому проекту. «Когда лоббисты «Северного потока» отправились в Вашингтон в мае 2016 года, тогдашний посол Германии [в США] Петтер Виттиг находился там, чтобы защитить будущий трубопровод в группе критически важных экспертов по энергетике», — утверждает издание. Он предостерег группу от мысли, что «Северный поток-2» — политически мотивированный германо-российский проект.

Из файлов следует, что министерство Габриэля поддерживало тесные контакты с управляющим директором компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Матиасом Варнигом.

В 2021 году Меркель отправила несколько своих доверенных лиц в Вашингтон после того, как со стороны президента США Джо Байдена прозвучала критика в отношении Nord Stream 2 AG. Но в то же время в докладе отмечалось, что Германия будет готова дать ответ, если «Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины».

«Северный поток-2» закончили строить в сентябре 2021 года. Его приготовили к эксплуатации. Германия должна была сертифицировать газопровод. 5 декабря, спустя несколько месяцев, председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал Германию свернуть реализацию «Северного потока-2», если Россия «вторгнется» на Украину.

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов.

Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрыли Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

Шведская сторона не назвала причастных к инциденту, позже прокуратура закрыла дело о диверсиях на «Северных потоках». Так же поступили в Дании. Германия продолжила расследование.

Путин в феврале 2024 года заявил, что «Северные потоки» взорвали США. До этого глава государства уже возлагал ответственность на «англосаксов». США и Великобритания отвергли обвинения. По мнению российского президента, за подрывом стоят государства, заинтересованные в транзите газа по территории Украины.

Путин добавил, что Москва не будет доказывать причастность Вашингтона к взрывам на «Северном потоке», потому что можно «просто засветить свои источники информации», а результата не будет.