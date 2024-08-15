Подоляк заявил о нехватке у Киева ресурсов для подрыва «Северных потоков»

Подорвать «Северные потоки» можно только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов, заявил Подоляк. По данным WSJ, операцию готовили украинские военные, Зеленский сначала одобрил план, но потом пытался его остановить

Михаил Подоляк (Фото: Анна Войтенко / Reuters)

Украина не имеет отношения к подрыву газопроводов «Северный поток», сказал Reuters советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Такой акт можно осуществить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов», — заявил он.

Украинские власти и ранее не раз отвергали причастность к диверсии, в частности, в 2023 году президент Владимир Зеленский говорил, что «ничего подобного Украина не делала», он не отдавал подобных приказов.

По данным The Wall Street Journal, план операции весной 2022 года, после начала полномасштабных боев на Украине, подготовили высокопоставленные украинские военные, которых поддержали бизнесмены. Зеленский сначала одобрил его, но, когда об этом узнало ЦРУ, потребовал от тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного остановиться. Он не подчинился и продолжил подготовку; план скорректировали и привлекли к нему спецназ, писала газета. Залужный, который теперь занимает должность посла в Великобритании, назвал предположения о его роли в подрыве «простой провокацией».

Непосредственно в операции в сентябре 2022 года, как писали немецкие СМИ, участвовала команда из шести человек, в том числе гражданские водолазы. Они арендовали яхту и направились на ней из немецкого порта Росток к месту диверсии (она произошла в экономических зонах Швеции и Дании). Прикрепив взрывные устройства с таймерами к трубопроводам, они вернулись в Росток.

Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что в Германии выдали ордер на арест предполагаемого исполнителя диверсии — специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева. Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер назвал расследование взрывов наивысшим приоритетом для правительства и исключил, что дело негативно скажется на отношениях Берлина и Киева. По данным WSJ, расследование сосредоточено на Залужном, но у немецкого следствия нет доказательств, которые можно было бы представить в суде.

Российский президент Владимир Путин считает, что в подрыве газопроводов виноваты «англосаксы». В февральском интервью журналисту Такеру Карлсону, когда речь зашла о «Северных потоках», он заявил, что «у ЦРУ такого алиби [на момент подрыва] нет». США и Британия отвергли свою причастность.