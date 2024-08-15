 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Подоляк заявил о нехватке у Киева ресурсов для подрыва «Северных потоков»

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Подорвать «Северные потоки» можно только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов, заявил Подоляк. По данным WSJ, операцию готовили украинские военные, Зеленский сначала одобрил план, но потом пытался его остановить
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Анна Войтенко / Reuters)

Украина не имеет отношения к подрыву газопроводов «Северный поток», сказал Reuters советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Такой акт можно осуществить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов», — заявил он.

Украинские власти и ранее не раз отвергали причастность к диверсии, в частности, в 2023 году президент Владимир Зеленский говорил, что «ничего подобного Украина не делала», он не отдавал подобных приказов.

WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»
Политика
Владимир Зеленский и Валерий Залужный

По данным The Wall Street Journal, план операции весной 2022 года, после начала полномасштабных боев на Украине, подготовили высокопоставленные украинские военные, которых поддержали бизнесмены. Зеленский сначала одобрил его, но, когда об этом узнало ЦРУ, потребовал от тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного остановиться. Он не подчинился и продолжил подготовку; план скорректировали и привлекли к нему спецназ, писала газета. Залужный, который теперь занимает должность посла в Великобритании, назвал предположения о его роли в подрыве «простой провокацией».

Непосредственно в операции в сентябре 2022 года, как писали немецкие СМИ, участвовала команда из шести человек, в том числе гражданские водолазы. Они арендовали яхту и направились на ней из немецкого порта Росток к месту диверсии (она произошла в экономических зонах Швеции и Дании). Прикрепив взрывные устройства с таймерами к трубопроводам, они вернулись в Росток.

Что немецкие журналисты узнали нового о взрывах на Nord Stream
Политика
Утечка газа на месте взрыва, сентябрь 2022 года

Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что в Германии выдали ордер на арест предполагаемого исполнителя диверсии — специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева. Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер назвал расследование взрывов наивысшим приоритетом для правительства и исключил, что дело негативно скажется на отношениях Берлина и Киева. По данным WSJ, расследование сосредоточено на Залужном, но у немецкого следствия нет доказательств, которые можно было бы представить в суде.

Российский президент Владимир Путин считает, что в подрыве газопроводов виноваты «англосаксы». В февральском интервью журналисту Такеру Карлсону, когда речь зашла о «Северных потоках», он заявил, что «у ЦРУ такого алиби [на момент подрыва] нет». США и Британия отвергли свою причастность.

Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам

WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»

В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Подборка странных требований при аренде жилья

Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Подоляк Украина Северный поток Северный поток 2
Материалы по теме
Германия исключила влияние дела «Северных потоков» на поддержку Украины
Политика
Украинский дайвер отвергла причастность к подрыву «Северных потоков»
Политика
Германия назвала расследование по «Северным потокам» своим приоритетом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Замглавы МВД России рассказал, как ему позвонили мошенники с УкраиныПолитика, 14:24
В МВД назвали огромным дефицит личного составаОбщество, 14:21
Российская армия освободила Крупец в Курской областиПолитика, 14:19
Роспотребнадзор закрыл кафе в Казани, где подавали азу с сальмонеллойОбщество, 14:15
Котировки «ЭсЭфАй» подскочили на 5% на фоне погашения 55% акцийИнвестиции, 14:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:06
Кабмин ужесточит контроль над управляющими компаниями многоэтажекНедвижимость, 13:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Кабмин расширил перечень опорных населенных пунктов Арктической зоныОбщество, 13:50
Sky News узнал, что ВСУ ввели в бой в Курской области британские танкиПолитика, 13:49
В Турции узнали о согласии игрока «Галатасарая» перейти в «Спартак»Спорт, 13:46
В ВСУ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе из-за операции под КурскомПолитика, 13:40
Эксперты увидели первые признаки накопления, которых не было с марта 2024Крипто, 13:28
От «все могу» до «ничего не знаю»: как помочь начинающему джуниоруPro, 13:25