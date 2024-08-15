WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»

Когда о подготовке подрыва «Северных потоков» узнало ЦРУ, Зеленский приказал Залужному остановить операцию, но тот не послушался, а позже проигнорировал критику президента, пишет WSJ. Оба они отрицают причастность Украины

Операцию по подрыву «Северных потоков» подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника.

С их слов, президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план. Позже, когда об этом узнало Центральное разведывательное управление США и попросило прекратить операцию, он отдал соответствующий приказ тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному (с марта 2024 года занимает должность украинского посла в Великобритании). Залужный приказ не исполнил и продолжил подготовку, пишет газета.

По данным WSJ, команда Залужного изменила первоначальный план. К разработке нового привлекли офицеров спецназа, у которых был опыт в организации «рискованных тайных миссий» против России, в том числе экс-полковника Сил спецопераций Украины Романа Червинского (о том, что он координировал атаку, ранее писали The Washington Post и Der Spiegel. С апреля 2023 года Червинский находился под стражей в Киеве по делу о превышении полномочий, связанном с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области, но в июле вышел под залог). Последний решил задействовать в операции парусную яхту и команду из шести человек — военных и гражданских с опытом работы в море. Среди участников была женщина-водолаз, которая помогла создать впечатление, «что это была группа друзей на прогулочном круизе».

В сентябре яхта стартовала из немецкого порта Росток. После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше судно вернулось в порт. В какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства с таймерами к трубопроводам. По данным WSJ, они использовали октагон (октаген). Накануне Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что власти Германии выдали ордер на арест предполагаемого исполнителя диверсии — украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева

После произошедшего, пишет WSJ, Зеленский отчитал Залужного, но тот проигнорировал критику. Генерал заявил президенту, что связаться с диверсионной группой и отозвать ее было невозможно, потому что любой контакт с ними мог поставить под угрозу операцию. По данным издания, сейчас расследование в Германии сосредоточено на Залужном и его помощниках, но у следствия нет доказательств, которые можно было бы представить в суде.

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Залужный заявил WSJ, что ничего не знает о подобных операциях, а предположения о его причастности к подрыву являются «простой провокацией». Он добавил, что Вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии. Неназванный высокопоставленный сотрудник СБУопроверг, что правительство Украины имело какое-либо отношение к диверсии. Он сказал, что Зеленский «не одобрял осуществление каких-либо подобных действий на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов».

Украинский лидер ранее говорил, что Киев не имеет отношения к ЧП. «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — заявлял Зеленский в 2023 году. Российский президент Владимир Путин возложил вину за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».

Помимо Германии, расследования инициировали также Дания и Швеция, но в феврале этого года Копенгаген и Стокгольм решили прекратить их, что в Кремле назвали абсурдным решением. В России уголовным делом занимается Следственное управление ФСБ, оно заведено по статье о международном терроризме.