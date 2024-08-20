Прага направит доходы от активов России на закупки снарядов для Киева
Часть доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе в рамках санкций против Москвы, пойдет на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии, сообщила министр обороны Яна Чернохова.
По словам Черноховой, руководство блока обратилось к Праге с соответствующим предложением несколько недель назад. Минобороны страны будет играть роль посредника между ЕС, который выделит деньги, и поставщиками вооружений.
Министр рассчитывает, что Киев получит «несколько сотен тысяч крупнокалиберных боеприпасов».
В западных странах после начала боев на Украине в 2022 году заблокированы российские активы на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Более двух третей находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear, в 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли, а в первом квартале этого года — еще €1,6 млрд. По оценке Financial Times, к 2027 году общая прибыль может достичь €20 млрд.
Еврокомиссия в конце июля объявила о выделении Киеву €1,5 млрд помощи за счет замороженных активов. 90% средств пойдет на закупку «приоритетного военного оборудования», то есть средств ПВО и артиллерийских боеприпасов, остальное — на восстановление Украины. В Кремле решение ЕК назвали незаконным и «поводом для продуманных действий». МИД пообещал, что западные страны «почувствуют» ответ Москвы. Россия осуждает поставки вооружений ВСУ.
Чехия в феврале объявила, что собирается найти для Украины 500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. 122-миллиметровых снарядов в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. К инициативе присоединились 20 государств, но некоторые не стали афишировать свое участие. Первую партию снарядов поставили Киеву в конце июня.
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