Прага направит доходы от активов России на закупки снарядов для Киева

ЕК в конце июля объявила о выделении €1,5 млрд доходов от российских активов на помощь Украине. Часть средств пойдет на закупку боеприпасов в рамках «чешской инициативы». Москва называет решение незаконным

Фото: Oleg Petrasiuk / press service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters