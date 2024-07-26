Еврокомиссия выделила €1,5 млрд доходов от активов России на оружие Киеву

ЕС направит 90% средств на закупку «приоритетного военного оборудования» — средств ПВО и артиллерийских боеприпасов, остальное пойдет на восстановление Украины. Россия обещала ответ на любые действия с активами ЦБ

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На закупки оружия Украине будет выделен первый транш, полученный от доходов от замороженных активов России. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованном в ее X.

Будет переведено €1,5 млрд на «оборону и восстановление Украины», сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, за счет этих средств ЕС профинансирует закупку «приоритетного военного оборудования»: средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.

В странах G7 и Евросоюза, а также в Австралии после начала военных действий на Украине заблокированы активы на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Большая часть средств находится в распоряжении бельгийской группы Euroclear. В 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли, а в первом квартале этого года — еще €1,6 млрд. По оценке Financial Times, к 2027 году общая прибыль может достичь €20 млрд.

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В июне в ЕС согласовали использование прибыли от российских активов для Украины. Средства планируют направить через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию. Bloomberg писал, что в течение 2024 года Украина получит порядка €3 млрд двумя траншами, из них 90% пойдет на вооружение, оставшееся — на восстановление.

В регламенте ЕС говорится, что «непредвиденные» прибыли от управления активами Банка России, которые хранятся в европейских депозитариях, «не являются суверенными активами», поэтому механизм их передачи Украине не нарушает права собственности.

Власти России предупреждали, что любые действия в отношении замороженных активов на Западе будут восприняты как воровство. Кремль обещал ответные меры и судебные разбирательства. Reuters писал, что Россия может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа «С».