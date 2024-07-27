Швейцария исключила передачу Украине активов России по примеру ЕС

В Государственном секретариате по экономическим вопросам пояснили, что в Швейцарии, в отличие от ЕС, «никаких особых доходов от замороженных активов российского Центрального банка не генерируется»

Фото: Ulrich Nusko / Global Look Press

Швейцария не будет следовать примеру ЕС, который накануне объявил о выделении Украине €1,5 млрд помощи за счет замороженных российских активов, заявили в Государственном секретариате по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны) в ответ на запрос швейцарского агентства Keystone-SD, пишет Blick.

Там пояснили, что в Швейцарии, в отличие от Евросоюза, «никаких особых доходов от замороженных активов российского Центрального банка не генерируется».

26 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о переводе Киеву €1,5 млрд, полученных в качестве доходов от заблокированных российских активов, эти деньги будут направлены на оборону и восстановление страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что за счет этих средств Брюссель профинансирует закупку средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.

В странах G7 и Евросоюза, а также в Австралии после начала военных действий на Украине заблокированы активы на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Большая часть средств находится в распоряжении бельгийской группы Euroclear. В 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли, а в первом квартале этого года — еще €1,6 млрд. По оценке Financial Times, к 2027 году общая прибыль может достичь €20 млрд.

ЕС планирует направить первый транш через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию. Bloomberg сообщал, что в течение этого года Украина получит около €3 млрд двумя траншами, из них 90% пойдет на оружие, оставшееся — на восстановление.

Евросоюз пояснял, что доходы от активов Центробанка России, которые хранятся в европейских депозитариях, «не являются суверенными активами», поэтому механизм их передачи Украине не нарушает права собственности.

В Кремле решение ЕК назвали незаконным и «поводом для продуманных действий». «Конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа», — заявили там. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заверяла, что западные страны «почувствуют» ответ Москвы.