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Военная операция на Украине ,  
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На Украину прибыла первая партия снарядов из «чешской инициативы»

Премьер Фиала: в рамках инициативы Чехии на Украину прибыли первые боеприпасы
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина «некоторое время назад» получила первую партию боеприпасов в рамках инициативы Чехии, заявил премьер Фиала. Чешский президент Павел говорил, что Киев получит партию из 180 тыс. боеприпасов. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На Украину прибыла первая партия боеприпасов, приобретенная в рамках инициативы Чехии, сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала в X.

«Некоторое время назад на Украину прибыла первая партия боеприпасов по нашей инициативе. Мы делаем все возможное», — написал он.

Чешская инициатива по поставке Украине боеприпасов была запущена после того, как стало понятно, что Евросоюз не успевает выполнить данное в марте прошлого года обещание поставить Киеву 1 млн боеприпасов в течение года. К ней присоединились 20 государств, но некоторые не захотели афишировать свое участие.

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Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

Чехия объявила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-мм и 300 тыс. калибра 122 мм) в феврале. В апреле в Праге сообщили, что союзники нашли в третьих странах более 1 млн снарядов, которые можно было бы закупить для поддержки Украины.  В конце мая представитель правительства республики по вопросам помощи Украине Томаш Копечный заявил, что финансовые обязательства выполнили только пять стран.

Президент Чехии Петр Павел до этого говорил, что в июне Украина может получить партию из 180 тыс. боеприпасов.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Чехия Петр Фиала военная помощь боеприпасы
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