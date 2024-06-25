На Украину прибыла первая партия снарядов из «чешской инициативы»

Украина «некоторое время назад» получила первую партию боеприпасов в рамках инициативы Чехии, заявил премьер Фиала. Чешский президент Павел говорил, что Киев получит партию из 180 тыс. боеприпасов. Москва осуждает помощь Киеву

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На Украину прибыла первая партия боеприпасов, приобретенная в рамках инициативы Чехии, сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала в X.

«Некоторое время назад на Украину прибыла первая партия боеприпасов по нашей инициативе. Мы делаем все возможное», — написал он.

Чешская инициатива по поставке Украине боеприпасов была запущена после того, как стало понятно, что Евросоюз не успевает выполнить данное в марте прошлого года обещание поставить Киеву 1 млн боеприпасов в течение года. К ней присоединились 20 государств, но некоторые не захотели афишировать свое участие.

Чехия объявила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-мм и 300 тыс. калибра 122 мм) в феврале. В апреле в Праге сообщили, что союзники нашли в третьих странах более 1 млн снарядов, которые можно было бы закупить для поддержки Украины. В конце мая представитель правительства республики по вопросам помощи Украине Томаш Копечный заявил, что финансовые обязательства выполнили только пять стран.

Президент Чехии Петр Павел до этого говорил, что в июне Украина может получить партию из 180 тыс. боеприпасов.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву.