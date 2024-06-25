На Украину прибыла первая партия снарядов из «чешской инициативы»
На Украину прибыла первая партия боеприпасов, приобретенная в рамках инициативы Чехии, сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала в X.
«Некоторое время назад на Украину прибыла первая партия боеприпасов по нашей инициативе. Мы делаем все возможное», — написал он.
Чешская инициатива по поставке Украине боеприпасов была запущена после того, как стало понятно, что Евросоюз не успевает выполнить данное в марте прошлого года обещание поставить Киеву 1 млн боеприпасов в течение года. К ней присоединились 20 государств, но некоторые не захотели афишировать свое участие.
Чехия объявила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-мм и 300 тыс. калибра 122 мм) в феврале. В апреле в Праге сообщили, что союзники нашли в третьих странах более 1 млн снарядов, которые можно было бы закупить для поддержки Украины. В конце мая представитель правительства республики по вопросам помощи Украине Томаш Копечный заявил, что финансовые обязательства выполнили только пять стран.
Президент Чехии Петр Павел до этого говорил, что в июне Украина может получить партию из 180 тыс. боеприпасов.
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