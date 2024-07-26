Песков оценил решение Еврокомиссии по доходам от российских активов

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Решение Еврокомиссии (ЕК) выделить €1,5 млрд доходов от замороженных активов России на помощь Киеву является поводом для продуманных действий Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. <...> Конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа», — сказал он.

Еврокомиссия сообщила о выделении первого транша в размере €1,5 млрд, полученного от доходов от российских активов, на «оборону и восстановление Украины», ранее в тот же день, 26 июля. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, за счет этих средств ЕС профинансирует закупку «приоритетного военного оборудования»: средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.

В ЕК пояснили, что деньги будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд помощи Украине.

После начала военной операции на Украине ЕС, страны G7 и Австралия заморозили активы Центробанка России в виде ценных бумаг и наличных средств на сумму порядка €260 млрд, более двух третей из них находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Москва оценивала объем заблокированных активов примерно в $300 млрд. По итогам 2023 года Euroclear получил доход от активов в размере €4,4 млрд, а с начала 2024-го — еще более €1,6 млрд. Общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

В июне в Евросоюзе согласовали использование прибыли от российских активов для помощи Украине. Средства планируют направить через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию. Bloomberg писал, что в течение 2024 года Киев получит порядка €3 млрд двумя траншами, из них 90% пойдет на вооружение, оставшееся — на восстановление.

В регламенте ЕС говорится, что «непредвиденные» прибыли от управления активами Банка России, которые хранятся в европейских депозитариях, «не являются суверенными активами», поэтому механизм их передачи Украине не нарушает права собственности.

Россия считает незаконными любые действия как с активами Центробанка, так и с доходами от них. В Кремле называли подобные инициативы «посягательством на российскую собственность», в МИДе — «воровством». Москва обещала ответные меры и судебные разбирательства.