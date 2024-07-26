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Военная операция на Украине ,  
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Песков оценил решение Еврокомиссии по доходам от российских активов

Песков назвал решение ЕК по активам России поводом для продуманных действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Решение Еврокомиссии (ЕК) выделить €1,5 млрд доходов от замороженных активов России на помощь Киеву является поводом для продуманных действий Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. <...> Конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа», — сказал он.

Еврокомиссия сообщила о выделении первого транша в размере €1,5 млрд, полученного от доходов от российских активов, на «оборону и восстановление Украины», ранее в тот же день, 26 июля. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, за счет этих средств ЕС профинансирует закупку «приоритетного военного оборудования»: средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.

В ЕК пояснили, что деньги будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд помощи Украине.

Еврокомиссия выделила €1,5 млрд доходов от активов России на оружие Киеву
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

После начала военной операции на Украине ЕС, страны G7 и Австралия заморозили активы Центробанка России в виде ценных бумаг и наличных средств на сумму порядка €260 млрд, более двух третей из них находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Москва оценивала объем заблокированных активов примерно в $300 млрд.

По итогам 2023 года Euroclear получил доход от активов в размере €4,4 млрд, а с начала 2024-го — еще более €1,6 млрд. Общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

В июне в Евросоюзе согласовали использование прибыли от российских активов для помощи Украине. Средства планируют направить через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию. Bloomberg писал, что в течение 2024 года Киев получит порядка €3 млрд двумя траншами, из них 90% пойдет на вооружение, оставшееся — на восстановление.

В регламенте ЕС говорится, что «непредвиденные» прибыли от управления активами Банка России, которые хранятся в европейских депозитариях, «не являются суверенными активами», поэтому механизм их передачи Украине не нарушает права собственности.

Россия считает незаконными любые действия как с активами Центробанка, так и с доходами от них. В Кремле называли подобные инициативы «посягательством на российскую собственность», в МИДе — «воровством». Москва обещала ответные меры и судебные разбирательства.

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Теги
Дмитрий Песков российские активы Еврокомиссия Украина военная помощь
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