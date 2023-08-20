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Военная операция на Украине ,  
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The Economist сообщил о нехватке у ВСУ техники для лобовых атак

The Economist: У ВСУ нет техники для лобовых атак по просьбам Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад «умоляет» Украину о лобовых атаках, но техники для них у Киева просто нет, признался собеседник в украинском Генштабе. Президент России Владимир Путин заявлял, что контрнаступление Украины провалилось
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Киев получил всего 60 танков Leopard, несмотря на обещания Запада поставить сотни, и испытывает нехватку техники для разминирования, сообщил The Economist источник в Генштабе Украины.

«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», – сказал собеседник издания.

Еще один сложный момент для ВСУ – отсутствие воздушного прикрытия, пишет журнал. Источник отмечает, что украинская армия никогда не закрывала глаза на проблему с прорывом линий обороны из-за отсутствия превосходства в воздухе.

После неудачного старта контрнаступления в начале июня, когда две обученные на Западе бригады потеряли на минных полях «чувствительное» количество людей, первоначальные планы Киева были скорректированы, отмечает издание. «Мы больше не планируем операции, предполагающие большие потери», – сказал источник.

Журнал отмечает мрачные общественные настроения и усиление критики в адрес президента Украины Владимир Зеленского, который «когда-то обещал марш на Крым». Теперь руководство страны делает упор на более реалистичные ожидания.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Лещенко сравнил разочаровавшихся в скорости контрнаступления Украины с нетерпеливыми клиентами, ожидающими свой латте со льдом в хипстерском кафе. «Это не та лошадь, которую можно хлестать, чтобы она ехала быстрее. Каждый метр вперед имеет свою цену в крови», – заявил он.

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В то же время Лещенко сказал, что руководство Украины недовольно тем, что западная техника до сих пор не поступила в обещанном объеме. Это, по его словам, «расстраивает… и демотивирует».

Украинское контрнаступление продолжается с начала лета. Киев признавал, что оно идет медленно и называл главной проблемой сильные оборонительные позиции России, но призывал «не недооценивать Украину».

Президент России Владимир Путин в июле заявлял, что украинское контрнаступление провалилось, а глава Минобороны Сергей Шойгу в августе говорил, что «военный ресурс» Киева «почти исчерпан».

Контрнаступление Украины идет слишком медленно и продолжать его осенью будет еще тяжелее, заявляли в администрации президента США. «Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», – говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В то же время в Белом доме выражали мнение, что украинские военные «отважно сражаются», а ситуация на линии боестолкновения не становится патовой.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине военная техника вооружение танк Leopard
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