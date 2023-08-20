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Консультант Госдепа назвал единственный путь для победы Украины

Die Welt: консультант Госдепа Люттвак допустил победу Киева с мобилизацией 3 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина могла бы победить в случае масштабной мобилизации и ведения боевых действий в духе «национально-освободительной борьбы», считает Эдвард Люттвак. Россия заявляла, что цели ее военной операции будут достигнуты в любом случае
Эдвард Люттвак
Эдвард Люттвак (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Рассматриваемые ранее Киевом варианты контрнаступления оказались не жизнеспособными и единственным выходом может быть масштабная мобилизация и боевые действия «по старинке», написал в колонке для Welt политический консультант Госдепа и Пентагона Эдвард Люттвак.

Эдвард Люттвак — американский историк, экономист, специалист по международным отношениям и военной стратегии. Известен своими книгами, включая «Государственный переворот: практическое руководство», которая была переведена на несколько десятков языков, в том числе на русский. Был советником 40-го президента США Рональда Рейгана, на протяжении многих лет консультировал различные структуры в правительстве и вооруженных силах США.

По мнению Люттвака, потенциальные планы Украины после начала контрнаступления в начале лета «не были большим секретом». Эксперт отмечает, что уже тогда было понятно, что ВСУ будут предпринимать попытки пробиваться к Черному море в Запорожской области, а конкретными целями могли стать Мелитополь или Бердянск.

Российские силы смогли наблюдать за украинцами в режиме реального времени и использовать войска для их перехвата, отмечает Люттвак. Преимуществом российских сил также стали окопы и минные поля, представляющие собой действенную защиту даже от противника, наступающего открыто, пишет эксперт.

Досадным, по словам Люттвака, оказалось и то, что Украина сильно переоценила боевую ценность «огромных, 66-тонных» танков Leopard, которые Киев просил, «выпрашивал» и в конце концов потребовал у Германии.

Первоначальные надежды западных стран оказать давление на Россию и, возможно, даже усадить ее за стол переговоров путем санкций «вскоре развеялись», пишет консультант Госдепа и Пентагона. По его словам, в отличии от Китая, Россия самодостаточна как в продовольственном секторе, так и в топливном, и может производить всё, что ей нужно, за исключением микропроцессоров и других небольших высокотехнологичных товаров, которые можно легко ввезти в обход санкций.

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В сложившихся условиях Люттвак видит только один путь для Украины. «Вести войну серьезно, как и подобает национально-освободительной борьбе», — считает он.

По его словам, хотя население страны и сокращается, оно всё еще превышает 30 млн человек, поэтому общую численность вооруженных сил потенциально можно довести до 3 млн. «С такой силой войск Украина могла бы выиграть сражения и освободить свою территорию по старинке: в войне на истощение, как и большинство европейских войн за независимость», — считает Люттвак.

Россия называет целью своей военной операции на Украине защиту населения Донбасса и противодействие угрозе из-за планов соседней страны вступить в НАТО. Кремль не раз критиковал военную помощь Киеву со стороны Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий говорил, что она не повлияет на ход военной операции, цели которой, по словам, будут достигнуты, но принесет «больше страданий» Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам о мирном урегулировании, но проведение миротворческого процесса зависит от позиции Киева. Украинские власти настаивают на выводе войск, российская сторона категорически отвергает это требование, как и предложения об отказе от новых регионов, вошедших в состав страны по итогам референдумов.

В интервью РБК Люттвак ранее заявлял, что наступил момент, когда можно заключить мир, но для этого Украине «необходимо забыть о Крыме». Он также предположил, что к переговорам с Россией готовы США. По его словам, Вашингтон подал ясный сигнал Москве, отказавшись брать Киев в НАТО и поставлять ВСУ истребители.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине контрнаступление Эдвард Люттвак
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