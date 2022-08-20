Германия передаст Украине 2 тыс. ракет и 20 установок к ним
Правительство Германии передаст Украине в рамках военной поддержки 20 ракетных установок калибра 70-мм, 2 тыс. ракет к ним, 30 пулеметов MG-3 и более 1,5 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии. Об этом говорится на сайте немецкого кабинета министров.
«Это (пакет помощи. — РБК) включает в себя поставки из запасов бундесвера и немецкой промышленности, финансируемых из средств так называемой помощи федеральному правительству», — сказано в сообщении.
Кроме того, немецкие власти пообещали увеличить число переданных Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард» c 12 до 15, и бронетранспортеров М113 с 33 до 44 штук. Украина также получит из Германии 60,2 тыс. патронов калибра 40 мм, 12 бронированных эвакуационных машин и 255 высокоточных артиллерийских снарядов Vulcano.
С 1 января по 8 августа 2022 года немецкие власти одобрили экспорт вооружений на Украину на общую сумму €686,4 млн, отмечается в сообщении.
К концу мая официальный Берлин сократил поставки вооружения на Украину до минимума, к тому времени с конца марта Киев не получил «хоть сколько-нибудь значительные вооружения», сообщала Die Welt со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы. В эти два месяца власти Украины получили лишь две партии вооружений, которые содержали только небольшие устройства: противотанковые мины, детали для пулеметов, радиоприемники, ручные гранты, мины, детонаторы и взрывчатка. Издание также отмечало, что обещанные Украине танки «Гепард» задерживались из-за того, что украинских военных необходимо подготовить к работе с ними.
Власти Германии говорили в конце апреля о готовности передать Украине 50 «Гепардов», эти поставки одобрил бундестаг. Однако в начале мая Welt написала, что процесс поставки затянулся из-за отсутствия необходимых боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее на этой неделе пояснил, что танки нельзя просто забрать, они «должны быть готовы». Ситуация с задержкой поставок танков стала причиной напряженного разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Германии и Кристины Ламбрехт, писала Welt. По данным издания, украинский министр «вышел из себя» и потребовал честного ответа на вопрос о поставках на Украину.
Российские власти поставки западными странами вооружения на Украину критикуют. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что с поставкой Киеву все более мощных и дальнобойных систем будут дальше и дальше отодвигаться географические линии спецоперации на Украине. В Кремле указывали, что поставки Западом оружия грозят принести украинцам «больше страданий», при этом они не повлияют на ход спецоперации.