Минобороны обвинило Украину в отравлении военных ботулотоксином
Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, попали в госпиталь с признаками сильного отравления, сообщает Минобороны России.
В их организме обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», утверждает ведомство.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
«В целях установления причин отравления, специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России (город Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В», — говорится в сообщении.
В министерстве не назвали число военных, подвергшихся отравлению, а также не уточнили, в каком они состоянии.
Что такое ботулотоксин и где он встречается
Ботулотоксин представляет собой белковый яд, который поражает нервную систему, рассказал РБК руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов.
«Это очень сильный яд. Но за счет него используют ботокс. Морщины разгладить — это маленькая доза ботулинического токсина», — объяснил химик действие токсина, — когда его колют, то получается неподвижная кожа».
Также Власов упомянул, что бактерии этого токсина могут присутствовать в консервированной еде: «Когда они [банки] вздуваются, это как раз потому, что размножаются бактерии, которые производят эту отраву».
Россия готовит доказательства «химического терроризма» с результатами всех проведенных анализов, которые в ближайшее время будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через российское постоянное представительство. Кроме того, ведется дополнительное расследование «отравления боевыми отравляющими веществами» главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, сказали в Минобороны.
В начале августа глава херсонской военно-гражданской администрации Сальдо сообщил, что его госпитализировали. По его словам, после совещания правительства к нему подошел министр здравоохранения и обратил внимание на его внешний вид, министр стал настаивать на немедленном медобследовании. «Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с председателем правительства, коллегами, решил согласиться с предложениями врачей», — рассказал Сальдо. Исполняющим обязанности стал глава правительства региона Сергей Елисеев.
Позднее RT со ссылкой на источник в администрации региона и Telegram-канала Baza сообщили, что Сальдо ввели вкому и ему требуется транспортировка в Москву. При этом за несколько часов до появления этих сообщений в личном Telegram-канале чиновника был опубликован пост от его имени, в котором говорилось, что ухудшение его самочувствия связано с осложнениями после COVID-19. В сообщении от имени Сальдо утверждалось, что он чувствует себя хорошо, а «врачи говорят о позитивной динамике».
Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов затем опроверг сообщения о коме Сальдо, назвав их «частью информационной войны Украины против России». Госпитализацию чиновника он объяснил «результатом тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев». По утверждению Стремоусова, Сальдо «спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных».
На следующий день после госпитализации главу ВГА доставили из Симферополя в московский НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Минобороны неоднократно заявляло о подготовке Украиной провокаций с применением отравляющих веществ. Так, в конце июля российские военные утверждали, что сотрудники Службы безопасности Украины собирались взорвать на масложировом комбинате в Славянске емкости с гексаном объемом более 120 т.