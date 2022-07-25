Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с применением гексана
Минобороны России считает, что сотрудники СБУ готовят провокацию в Славянске (ДНР) с использованием сильнодействующих отравляющих веществ.
Как заявило министерство, в ближайшие дни они планируют взорвать на масложировом комбинате емкости с гексаном общим объемом более 120 т.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
«В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — сообщили в Минобороны.
Гексан — это бесцветная жидкость со слабым запахом, относится к четвертому классу опасности. Он является токсином и канцерогеном, уточнили в Минобороны. При вдыхании паров гексана происходит поражение легких и периферической нервной системы, угнетение центральной нервной системы. У пострадавших возникают сонливость, головокружение, онемение ног, раздражение глаз. При длительном вдыхании паров гексана могут возникнуть заболевания нервной системы.
В Минобороны также отметили, что гексан способен самовоспламеняться при температуре от плюс 23 до плюс 38 градусов, поэтому «взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе». Экстренными мерами при защите от паров гексана являются укрытие в помещениях и их полная изоляция, то есть закрытие окон и дверей. Жителям Славянска рекомендовали принять эти меры.
«Цель данной провокации — по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой народной республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве неоднократно сообщали о подготовке украинскими военными провокаций, направленных против военнослужащих Вооруженных сил России. На прошлой неделе Минобороны заявило, что украинские военные переоделись в российскую форму с георгиевскими лентами в Славянске и «демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям».