Главу администрации Херсона Сальдо ввели в медикаментозную кому
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, сообщает RT со ссылкой на источник в администрации региона. Врачи ввели Сальдо в медикаментозную кому, при этом его состояние оценивается как средней тяжести.
Исполняющим его обязанности назначен председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
По информации Telegram-канала Baza, Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц. Источник Baza рассказал, что вчера главу временной администрации переправили из Херсонской области в клинику в Крыму. Однако ему стало хуже, Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому.
Консилиум врачей решил, что пациента нужно срочно доставить в Москву. Для его перевозки уже готов специальный борт, уточнил собеседник канала.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу временной администрации Херсонской области.
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