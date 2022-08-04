Главу военной администрации Херсонской области госпитализировали

Глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что его госпитализировали.

По его словам, после совещания правительства области к нему подошел министр здравоохранения. «И, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с Председателем Правительства, коллегами, решил согласиться с предложениями врачей» — написал Сальдо.

Диагноз и причину госпитализации Сальдо не назвал. Исполняющим обязанности он назвал главу правительства региона Сергея Елисеева.

Елисеев возглавил правительство Херсонской области в начале июля, ранее он был первым зампредом правительства Калининградской области, а еще прежде, в 2014-2016 годах был помощником и заместителем главы Вологды. С 1993-го по 2005-й Елисеев проходил службу в органах ФСБ.

Минобороны России сообщило о взятии Херсонской области под контроль 15 марта. Власть в регионе передали пророссийской военно-гражданской администрации, которая планирует провести референдум о присоединении к России.

В июле президент Украины Владимир Зеленский приказал военным отбить южные прибрежные территории. В том же месяце украинская разведка сообщала о подготовке к контрнаступлении на южном направлении.

19 июля администрация Херсона сообщила, что Антоновский мост получил повреждения в результате обстрела со стороны Украины. Этот мост — единственный автомобильный путь через Днепр, он соединяет областной центр с остальной территорией Херсонской области, расположенной на другом берегу. Движение по мосту закрыли, через Днепр запустили паромы.