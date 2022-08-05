Заместитель Сальдо назвал сообщения о его коме предательством

Кирилл Стремоусов (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

Заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал сообщения о том, что глава ВГА региона Владимир Сальдо введен в медикаментозную кому «частью информационной войны Украины против России». О том, что Сальдо оказался в коме, сообщил российский государственный телеканал RT и Telegram-канал Baza

Упоминать RT Стремоусов не стал, раскритиковав вместо этого Telegram-канал Baza, назвав его «ресурсом предателей». «Слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага», — написал он.

«Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние 6 месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», — заявил Стремоусов.

В Telegram-канале самого Сальдо за несколько часов до появления сообщений о том, что он находится в коме, появился пост, написанный от его имени, в котором говорилось, что «ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19», сопряженного с продолжением работы несмотря на состояние здоровья.

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