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Политика ,  
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Москалькова сочла дискриминацией призыв закрыть россиянам въезд в Европу

Омбудсмен Москалькова сочла дискриминацией призыв закрыть россиянам въезд в Европу

Призывы западных стран полностью закрыть для российских граждан въезд в Европу являются проявлением национализма и дискриминации, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах», — написала Москалькова, указав на отсутствие «единства в «дружной» европейской семье».

Омбудсмен отметила слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека в интервью «Известиям», который назвал запрет на выдачу виз россиянам неправомерным. «Голос здравого разума, прозвучавший сегодня от депутата Европарламента, вселяет надежду, что международное право и права человека не пустой звук для европейских властей», — добавила Москалькова.

Депутат тогда напомнил о ст. 32 Шенгенского визового кодекса, согласно которой заявителю может быть отказано в визе только в том случае, если он представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны. В том случае, если государство не предоставит доказательств по этому поводу, отказ можно назвать незаконным, сказал Бек.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

С предложением ограничить выдачу виз россиянам после начала боевых действий на Украине одной из первых озвучила Бельгия. Позже с такой же инициативой выступали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, а также литовский МИД.

В Еврокомиссии ответили, что полностью прекратить выдачу виз невозможно, поскольку это не предусмотрено визовым кодексом ЕС. Кроме того, всегда есть категории граждан, которым нужно выдавать визы — членам семей, журналистам и диссидентам, заявляли в ЕК. 10 августа представитель правительства Германии Штеффен Хебенштрайт сообщил, что вопрос о визах начали обсуждать на уровне ЕС. Немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе обсуждения запрета на въезд в Евросоюз россиянам отмечал, что нужно не забывать о россиянах, которые не согласны с политикой властей своей страны.

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Теги
Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека дискриминация Европа шенгенские визы
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