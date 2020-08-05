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Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

Андрей Равков
Андрей Равков (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила шесть попыток «цветных революций». Об этом он написал в Facebook.

«Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», — сказал госсекретарь.

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По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах». «Одна из них, так называемая трансформация, предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления», — считает Равков.

Он отметил, что «основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети». По его мнению, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, но в то же время их использование «именно для массового промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений текущего столетия. «Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», — заключил госсекретарь.

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Тему «цветных революций» в Белоруссии накануне, 4 августа, затронул президент страны Александр Лукашенко. В обращении к народу он заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, и на ней решили отработать новые технологии «цветных революций».

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Он призвал не раскачивать ситуацию в республике, отметив, что представители всех национальностей «живут здесь в мире». «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал Лукашенко.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, цветные революции, Совбез
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