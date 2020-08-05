Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

Андрей Равков (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила шесть попыток «цветных революций». Об этом он написал в Facebook.

«Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», — сказал госсекретарь.

По его словам, подобные процессы продолжаются, «хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах». «Одна из них, так называемая трансформация, предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления», — считает Равков.

Он отметил, что «основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети». По его мнению, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, но в то же время их использование «именно для массового промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений текущего столетия. «Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», — заключил госсекретарь.