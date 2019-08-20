Макрон по-русски написал о «глубоко европейской» России

Президент Франции после встречи с Владимиром Путиным заявил, что между странами наблюдается прогресс как по политическим, так и по экономическим вопросам

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал на своей странице в Facebook пост на русском языке. Накануне он провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал он.

Макрон отметил, что между Москвой и Парижем «налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам», и выразил надежду на то, что будет разработана «архитектура безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Путин и Макрон провели переговоры в резиденции в Форте Бергансон на побережье Прованса 19 августа. Лидеры общались более трех часов. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, иранскую ядерную сделку, пожары в Сибири, а также встречу в «нормандском формате» для урегулирования ситуации на Украине. Путин также прокомментировал протестные акции в Москве, связав их с электоральным циклом, и аварию на полигоне под Северодвинском.