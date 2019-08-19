Макрон процитировал Достоевского на встрече с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным процитировал роман Достоевского «Подросток», сообщает корреспондент РБК.

Говоря о роли России в Европе, французский президент по памяти процитировал фрагмент из романа «Подросток» о разнице между русским, французом и немцем. «Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем», — привел Макрон цитату из русского классика. На протяжении пресс-конференции Макрон неоднократно ссылался на российских авторов, в частности на Ивана Тургенева, Владимира Набокова и Александра Солженицына.

В июле Путин процитировал слова папы римского о Достоевском. Российский лидер сообщил, что понтифик считает понимание книг русского писателя важным для каждого священника католической церкви.

В июне слова русского классика цитировал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Говоря об отказе Китая от развития за счет окружающей среды, Си Цзиньпин отметил, что «красота спасет мир».