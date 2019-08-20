Макрон выразил уверенность в «полностью европейском» будущем России

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Путиным высказался о будущем России на своей странице в Twitter.

«Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока», — написал он.

В воскресенье, 19 августа, Путин и Макрон провели переговоры в резиденции в Форте Бергансон на побережье Прованса, которые продлились более трех часов. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливане, иранскую ядерную сделку, встречу в «нормандском формате» для урегулирования ситуации на Украине, а также пожары в Сибири.

Кроме того, на встрече с Макроном российский президент впервые прокомментировал протестные акции в Москве и аварию на военном полигоне под Северодвинском.