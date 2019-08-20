Президент России Владимир Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон, супруги французского лидера Эмманюэля Макрона. Видео беседы опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».

«У вас такой цвет лица шикарный», — обратился к Брижит Макрон российский лидер. В ответ на комплимент та поблагодарила Путина и сказала, что ему надо остаться подольше.

Ранее стало известно, что супруга Эмманюэля Макрона вышла поприветствовать российского лидера во французском форте Брегансон, несмотря на полученную ей накануне травму — она вывихнула плечо во время прогулки на лодке. При встрече Путин вручил Брижит Макрон букет цветов, который та взяла здоровой рукой.