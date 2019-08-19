Путин связал акции протеста в Москве с «электоральным циклом»

Путин связал акции протеста в Москве с «электоральным циклом»

Путин заявил, что санкционированные акции в Москве прошли без эксцессов, а виновных в нарушениях необходимо привлекать к ответственности

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном связал акции оппозиции в Москве с выборами в региональные органы власти, которые должны пройти в сентябре.

«Все это связано с электоральным циклом», — сказал Путин.

Комментируя недопуск на выборы целого ряда кандидатов, президент рассказал, что нарушения, из-за которых они не смогли участвовать в выборах, были очевидными, передает корреспондент РБК.

«Там просто фальсифицированы подписи, как об этом утверждают эксперты избирательной комиссии. Есть законный способ разрешения споров — судебные процедуры», — предложил Путин. Он заявил, что были прецеденты, когда «подавшие жалобы отстояли право избираться».