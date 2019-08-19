Путин связал акции протеста в Москве с «электоральным циклом»

Путин заявил, что в России граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законодательством, а власти должны обеспечить реализацию этого права. «Законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов», — сказал президент, имея в виду митинги 20 июля и 10 августа на проспекте Сахарова, которые были санкционированы московскими властями.
Что касается несанкционированных акций, то Путин заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях. «Доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права. Виновные должны быть наказаны», — сказал президент.
На встрече с Макроном Путин напомнил об акциях протеста «желтых жилетов» во Франции. «Мне неудобно об этом говорить, но вынужден. Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых погибло где-то 11 человек, 2,5 тыс. получили ранения, 2 тыс. полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона», — сказал президент.
Макрон согласился, что протесты во Франции сопровождались актами насилия. При этом он напомнил, что Франция всегда соблюдала не только свою собственную Конституцию, но также и Европейскую конвенцию по правам человека. «Что касается «желтых жилетов», они имели возможность представить своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент. Нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка. Думаю, здесь нужно расставить точки над i», — добавил президент Франции.
Несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму начались в середине июля. Так, на митинге 27 июля, который не был разрешен столичными властями, по данным полиции, задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщало о рекордных 1373 задержанных.
После протестной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Большинство организаторов митинга были арестованы за призывы к несанкционированным акциям. Среди них — Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие.