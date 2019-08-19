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AbbVie $77 (+15,82%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Путин связал акции протеста в Москве с «электоральным циклом»
Путин заявил, что санкционированные акции в Москве прошли без эксцессов, а виновных в нарушениях необходимо привлекать к ответственности

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном связал акции оппозиции в Москве с выборами в региональные органы власти, которые должны пройти в сентябре.

«Все это связано с электоральным циклом», — сказал Путин.

Комментируя недопуск на выборы целого ряда кандидатов, президент рассказал, что нарушения, из-за которых они не смогли участвовать в выборах, были очевидными, передает корреспондент РБК.

«Там просто фальсифицированы подписи, как об этом утверждают эксперты избирательной комиссии. Есть законный способ разрешения споров — судебные процедуры», — предложил Путин. Он заявил, что были прецеденты, когда «подавшие жалобы отстояли право избираться».

Путин заявил, что в России граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законодательством, а власти должны обеспечить реализацию этого права. «Законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов», — сказал президент, имея в виду митинги 20 июля и 10 августа на проспекте Сахарова, которые были санкционированы московскими властями.

Что касается несанкционированных акций, то Путин заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях. «Доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права. Виновные должны быть наказаны», — сказал президент.

На встрече с Макроном Путин напомнил об акциях протеста «желтых жилетов» во Франции. «Мне неудобно об этом говорить, но вынужден. Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых погибло где-то 11 человек, 2,5 тыс. получили ранения, 2 тыс. полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона», — сказал президент.

Макрон согласился, что протесты во Франции сопровождались актами насилия. При этом он напомнил, что Франция всегда соблюдала не только свою собственную Конституцию, но также и Европейскую конвенцию по правам человека. «Что касается «желтых жилетов», они имели возможность представить своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент. Нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка. Думаю, здесь нужно расставить точки над i», — добавил президент Франции.

Несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму начались в середине июля. Так, на митинге 27 июля, который не был разрешен столичными властями, по данным полиции, задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщало о рекордных 1373 задержанных.

После протестной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Большинство организаторов митинга были арестованы за призывы к несанкционированным акциям. Среди них — Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие.

Авторы: Артем Филипенок, Евгений Пудовкин
Теги: Эммануэль Макрон, Владимир Путин, протесты
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