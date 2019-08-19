Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом он сообщил во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент РБК.

«Альтернативы «нормандскому формату» [для урегулирования ситуации на Украине] не существует, и мы, безусловно, будем его поддерживать», — сказал Путин.

Он добавил, что планирует обсудить с Макроном ситуацию в Донбассе и контакты с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Путина, некоторые вещи, которые они будут обсуждать, вызывают оптимизм.

В свою очередь Макрон рассказал, что хочет поговорить с Путиным о подготовке встречи в «нормандском формате», а также ситуацию в Ливии и Сирии. Российский лидер отметил, что любые встречи должны приводить к конкретным результатам.