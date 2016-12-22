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Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре
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Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре
Политика, 08:35
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Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре
Сделав около пяти выстрелов, нападавшие скрылись на автомобиле белого цвета. Данных о пострадавших нет
Посольство США в Анкаре. Март 2018 года (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Здание посольства США в Анкаре было обстреляно неизвестными из автомобиля белого цвета, инцидент произошел в 5 утра по местному времени (совпадает с московским), сообщает CNN Turk.

По зданию посольства, по информации телеканала, выстрелили четыре или пять раз. Никто не пострадал. Было разбито окно в будке охраны. Стрелявшие скрылись, их разыскивает полиция.

Стрельба произошла в условиях ухудшившихся отношений между Анкарой и Вашингтоном. Связи между двумя странами испортились из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Анкара считает, что он связан с Рабочей партией Курдистана (партия запрещена в Турции, власти считают ее террористической) и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (его Анкара считает одним из организаторов попытки государственного переворота в 2016 году).

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Политика

1 августа власти США ввели санкции против двух турецких чиновников: главы МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Причиной в Вашингтоне назвали содержание в заключении пастора Брансона и людей, работавших в американской дипмиссии. 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции — до 50 и 20%.

После этого курс турецкой лиры рухнул. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали против страны «экономическую войну», и призвал бойкотировать электронику из США. 15 августа Анкара повысила пошлины на автомобили, алкоголь и табак из США.

17 августа турецкий суд отказался освободить Брансона из-под домашнего ареста.

США и Турция являются членами НАТО.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Турция , Посольство США
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