Суд в Турции вновь отказал в освобождении американского пастора

Уголовный суд Измира отклонил просьбу об освобождении из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона и отмене запрета на выезд за рубеж, сообщает Haber Turk. Это была третья попытка опротестовать вердикт суда об аресте.

Брансон находится под арестом с октября 2016 года по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и террористической организацией FEТО — последователями проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Также пастор подозревается в шпионаже и попытке свержения власти.

Его дело стало одной из причин обострения отношений США и Турции. В начале августа Вашингтон ввел санкции против глав Минюста и МВД Турции, обвинив их в нарушениях прав человека. Минфин США 16 августа заявил, что Турции грозят новые санкции, если Брансон не будет отпущен.



