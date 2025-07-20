Кремль оценил влияние новых заявлений Трампа на урегулирование на Украине

Песков: время для встречи Трампа и Путина еще не настало

Трамп подтверждает стремление к урегулированию на Украине, несмотря на риторику, но время для его встречи с Путиным еще не настало, сказал Песков. По его словам, встреча может быть необходима для фиксации крупных договоренностей

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мировые державы привыкли к жесткой и прямолинейной риторике президента США Дональда Трампа, и несмотря на ее смену в отношении России, он по-прежнему готов способствовать урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию [конфликта на Украине]», — сказал Песков. Он напомнил, что Путин также неоднократно говорил о своем желании перевести украинское урегулирование в мирное русло.

Это длительный и непростой процесс, требующий усилий, отметил пресс-секретарь. «Скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это принимают», — сказал он.

Зарубин напомнил, что первая и единственная встреча Путина и экс-президента Джо Байдена проводилась для обсуждения важных вопросов международной повестки, без предварительной подготовки для подписания большого количества документов.

Песков согласился с мнением, что встреча Путина и Трампа необходима и рано или поздно состоится. «Трамп — это президент крупнейшей экономики мира», — пояснил он.

«Возможно она (встреча. — РБК) будет необходима для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало», — добавил пресс-секретарь президента.

Работу в этом направлении еще предстоит провести, Россия готова двигаться быстро, но не все зависит от нее, подчеркнул Песков. По его словам, главным для Москвы остается достижение поставленных целей, которые остались неизменными.

Путин говорил, что хотел бы встретиться с Трампом. Однако для переговоров, по его словам, требуется подготовка.

В ответ на вопрос о том, почему тональность Трампа в отношении России изменилась после его последнего разговора с Путиным (беседа состоялась 3 июля) Песков заявил, что «это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях», но готовых слушать друг друга.

Трамп в последние несколько недель резко изменил риторику в отношении России, а также пообещал Украине новые вооружения. Это произошло после его последней беседы с Путиным, после которой он позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Политики также созванивались 14 июля.

Трамп говорил, что «недоволен» Россией, и введет против нее новые санкции, если через 50 дней после 14 июля США не увидят прогресса в урегулировании на Украине.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле говорили, что относятся к смене риторики Трампом «довольно спокойно», однако серьезно воспринимают его высказывания и анализируют их. Ультиматумы российские власти называли неприемлемыми.