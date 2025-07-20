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Военная операция на Украине ,  
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В Берлине заявили, что Трамп продолжил помощь Украине под влиянием Мерца

МИД Германии: Трамп продолжил помощь Украине под влиянием Мерца
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп продолжил помощь Ураине под влиянием канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил министр иностранных дел Йоханн Вадефуль в интервью Bild.

По его словам, Мерц сыграл важную роль в изменении позиции американского лидера к президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что немецкий канцлер неоднократно говорил Трампу о том, что поддерживает Украину.

«Он говорил об этом (о приверженности Украине), находясь в Овальном кабинете, он говорил об этом в личных беседах на саммите G7. Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что США сейчас нужны. Мы можем радоваться, что канцлер выстроил такие разумные отношения с президентом США и что голос Германии снова слышен в Вашингтоне», — сказал он.

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Ранее WSJ писала, что Трамп ужесточил позицию в отношении России после многомесячной кампании европейских лидеров, которые активизировали контакты с Вашингтоном. По данным издания, «ключ» к Трампу нашел и Мерц — ему удалось наладить диалог благодаря собственному опыту в бизнесе.

В июле США заключили соглашение о том, что европейские страны будут закупать у Америки оружие для последующих поставок Украине.

«Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — заявил генеральный секретарь ООН Марк Рютте. Трамп, со своей стороны, добавил, что Вашингтон намерен «продать НАТО оружие на миллиарды долларов».

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это только затягивает конфликт.

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Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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