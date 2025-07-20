В Берлине заявили, что Трамп продолжил помощь Украине под влиянием Мерца

Президент США Дональд Трамп продолжил помощь Ураине под влиянием канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил министр иностранных дел Йоханн Вадефуль в интервью Bild.

По его словам, Мерц сыграл важную роль в изменении позиции американского лидера к президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что немецкий канцлер неоднократно говорил Трампу о том, что поддерживает Украину.

«Он говорил об этом (о приверженности Украине), находясь в Овальном кабинете, он говорил об этом в личных беседах на саммите G7. Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что США сейчас нужны. Мы можем радоваться, что канцлер выстроил такие разумные отношения с президентом США и что голос Германии снова слышен в Вашингтоне», — сказал он.

Ранее WSJ писала, что Трамп ужесточил позицию в отношении России после многомесячной кампании европейских лидеров, которые активизировали контакты с Вашингтоном. По данным издания, «ключ» к Трампу нашел и Мерц — ему удалось наладить диалог благодаря собственному опыту в бизнесе.



В июле США заключили соглашение о том, что европейские страны будут закупать у Америки оружие для последующих поставок Украине.

«Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — заявил генеральный секретарь ООН Марк Рютте. Трамп, со своей стороны, добавил, что Вашингтон намерен «продать НАТО оружие на миллиарды долларов».

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это только затягивает конфликт.