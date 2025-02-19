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Переговоры России и США ,  
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Путин заявил о желании подготовленной встречи с Трампом

Путин: мы хотим встречи с Трампом, но она должна быть хорошо подготовлена
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но для переговоров нужна подготовка. Об этом заявил сам российский лидер, его слова передает «Интерфакс».

«У нас есть желание провести такую встречу. Я бы хотел эту встречу провести», — сказал Путин.

Однако для достижения результата переговоры должны быть соответствующим образом подготовлены, подчеркнул он.

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О том, что для встречи двух президентов нужна «определенная подготовка по линии Министерства иностранных дел», ранее заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Переговоры могут пройти до конца февраля, но есть вероятность, что в эти сроки стороны не уложатся, отметил он.

18 февраля помощник Путина Юрий Ушаков также заявил, что для организации встречи нужна плотная работа Москвы и Вашингтона. Поэтому, по его словам, переговоры двух лидеров вряд ли состоятся на следующей неделе.

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