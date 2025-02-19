Путин заявил о желании подготовленной встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но для переговоров нужна подготовка. Об этом заявил сам российский лидер, его слова передает «Интерфакс».
«У нас есть желание провести такую встречу. Я бы хотел эту встречу провести», — сказал Путин.
Однако для достижения результата переговоры должны быть соответствующим образом подготовлены, подчеркнул он.
О том, что для встречи двух президентов нужна «определенная подготовка по линии Министерства иностранных дел», ранее заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Переговоры могут пройти до конца февраля, но есть вероятность, что в эти сроки стороны не уложатся, отметил он.
18 февраля помощник Путина Юрий Ушаков также заявил, что для организации встречи нужна плотная работа Москвы и Вашингтона. Поэтому, по его словам, переговоры двух лидеров вряд ли состоятся на следующей неделе.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде
Макрон отказался отправлять французские войска на Украину
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом
МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи
Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд
У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской