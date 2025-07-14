Зеленский сообщил о разговоре с Трампом после его слов о России

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Разговор состоялся после того, как Трамп пригрозил ввести против России пошлины в 100%

Владимир Зеленский (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте», — сообщил Зеленский.

На этой встрече с Рютте в Вашингтоне Трамп объявил, что введет 100-процентные пошлины против России, если стороны не достигнут урегулирования на Украине в течение 50 дней. «Одна из причин, по которой мы здесь сегодня, — это то, что я очень недоволен Россией», — сказал Трамп.

По словам Зеленского, он обсудил с Трампом «необходимые средства и решения» для укрепления позиций Украины. Разговор Зеленский назвал «хорошим».

Трамп во время встречи с Рютте говорил, что надеется, что не нужно будет вводить санкции. «Я не уверен, что нам это действительно нужно», — добавил он. По его словам, он надеется на заключение сделки. «Я настроен на урегулирование», — сказал он.

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Также США передадут Европе для Киева 17 систем Patriot. По словам Трампа, страны, у которых уже есть эти системы, отдадут их Украине. Взамен США произведут новые. «Мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — сказал глава Белого дома.

Кроме этого, США могут передать НАТО для Украины снаряды для гаубиц, сообщал CNN со ссылкой на источники. Military Watch Magazine сообщил о возможной передаче ракет JASSM.

Россия осуждает помощь Украине, указывая, что это лишь затягивает конфликт. Комментируя планы Трампа отправить Украине оружие, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что «фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из США продолжались и продолжаются на Украину».