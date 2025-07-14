 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Зеленский сообщил о разговоре с Трампом после его слов о России

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Разговор состоялся после того, как Трамп пригрозил ввести против России пошлины в 100%
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте», — сообщил Зеленский.

На этой встрече с Рютте в Вашингтоне Трамп объявил, что введет 100-процентные пошлины против России, если стороны не достигнут урегулирования на Украине в течение 50 дней. «Одна из причин, по которой мы здесь сегодня, — это то, что я очень недоволен Россией», — сказал Трамп.

По словам Зеленского, он обсудил с Трампом «необходимые средства и решения» для укрепления позиций Украины. Разговор Зеленский назвал «хорошим».

Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Политика

Трамп во время встречи с Рютте говорил, что надеется, что не нужно будет вводить санкции. «Я не уверен, что нам это действительно нужно», — добавил он. По его словам, он надеется на заключение сделки. «Я настроен на урегулирование», — сказал он.

Зеленский сообщил о разговоре с Трампом после его слов о России
Video

Также США передадут Европе для Киева 17 систем Patriot. По словам Трампа, страны, у которых уже есть эти системы, отдадут их Украине. Взамен США произведут новые. «Мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — сказал глава Белого дома.

Кроме этого, США могут передать НАТО для Украины снаряды для гаубиц, сообщал CNN со ссылкой на источники. Military Watch Magazine сообщил о возможной передаче ракет JASSM.

Россия осуждает помощь Украине, указывая, что это лишь затягивает конфликт. Комментируя планы Трампа отправить Украине оружие, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что «фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из США продолжались и продолжаются на Украину».

Песков оценил планы Трампа отправить Украине оружие за счет Европы
Политика
Дмитрий Песков

Читайте РБК в Telegram.

Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США

ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме

Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз

Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей

Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны

В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео

Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп пошлины Украина США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против России
Политика
В ЕС увидели две стороны в заявлении Трампа о санкциях против России
Политика
«Послал сигнал» и «оставил окно». Эксперты — о заявлении Трампа по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Politico узнало о новом препятствии для санкций ЕС против России Политика, 23:35
МЧС предупредило москвичей об «очень сильном дожде» Общество, 23:28
Австралия провела первый запуск HIMARS в ходе военных учений с США Политика, 23:20
Как шторм на Алтае устроил бурелом на дороге. Видео Общество, 23:17
На Украине предложили уволить вице-премьера Ольгу Стефанишину Политика, 23:14
МИД Латвии запретил въезд 55 гражданам Грузии Политика, 23:12
Власти скорректируют меры по защите Ленинградской области Политика, 23:10
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США Политика, 23:02
Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против России Политика, 22:54
Зеленский сообщил о разговоре с Трампом после его слов о России Политика, 22:47
Deutsche Bank указал на скрытую угрозу при отставке главы ФРС США Инвестиции, 22:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В ЕС увидели две стороны в заявлении Трампа о санкциях против России Политика, 22:09