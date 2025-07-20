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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Эксперты по безопасности заявили о создании нового миропорядка при Трампе

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Возвращение Трампа в Белый дом
За первые шесть месяцев работы администрация Трампа «нанесла серьезный удар» по многим аспектам миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, пишет Politico
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп за шесть месяцев, прошедших с момента его возвращения в Белый дом, «безвозвратно изменил мировой порядок», признали эксперты на полях Аспенского форума по безопасности, сообщает Politico.

Чиновники из Соединенных Штатов и других стран, аналитики и бизнесмены считают, что администрация Трампа «нанесла серьезный удар» по многим аспектам мироустройства, сложившегося после Второй мировой войны, в том числе в сферах свободной торговли и долгосрочного сотрудничества.

«Нужно признать, что мы, вероятно, не вернемся к прежней системе», — заявила бывший госсекретарь США, сопредседатель Aspen Strategy Group Кондолиза Райс. Ее слова, как пишет Politico, отражают действия администрации Трампа, которая за полгода «серьезно подорвала нормы и соглашения», регулирующие торговые отношения США с партнерами, а также вопросы обороны.

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Дональд Трамп

Во главу угла Трамп ставит принцип «Америка прежде всего», и участники конференции в Аспене попытались к этому приспособиться, или, по крайней мере, не настроить против себя команду президента США, отмечает издание.

За день до открытия форума Пентагон отозвал своих спикеров, назвав мероприятие «логовом глобалистов», приоритеты которого не соответствуют ценностям действующих властей США. В итоге на конференции присутствовал только один представитель администрации — спецпосланник Трампа по делам заложников Адам Бёлер.

Некоторые участники форума указали, что не все американцы разделяют видение Трампа в отношении будущего мира. Например, Джейк Салливан, который был советником по национальной безопасности эс-президента Джо Байдена, заявил, что победу Трампа на выборах в 2024 году воспринимают «как повод для протекционизма и изоляционизма». «Мы склонны воспринимать сигналы только в одном направлении. И я думаю, что это неправильно», — сказал он. По словам Салливана, американцы продолжают верить в «важность участия в мировых делах».

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Дональд Трамп США Безопасность
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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